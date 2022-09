Addio pieghe sulle lenzuola appena messe: ecco come e lo stanno facendo tutti!

Puoi dire addio alle lenzuola appena messe, senza doverle stirare, se adotterai un semplice accorgimento. Il cambio lenzuola frequente è importante, se non vuoi ritrovarti a dormire in un ricettacolo di germi e batteri. Eppure, non si ha sempre il tempo di stirarle a dovere. Non ci crederai, ma esiste un modo semplice, per eliminare le pieghe sulle lenzuola appena messe, usando un ingrediente di uso quotidiano.

Come dire addio alle pieghe sulle lenzuola appena messe

Esiste un vecchio trucco della nonna per dire addio alle pieghe sulle lenzuola appena messe, senza doverle stirare. Non c’è piacere più grande che dormire fra lenzuola pulite e profumate, appena uscite dalla lavatrice. Spesso questo piacere è minacciato dal pensiero di dovere prima stirare.

La biancheria da letto è quasi sempre in cotone, un tessuto che tende a stropicciarsi con molta facilità. Le grinze che si formano diventano particolarmente ostinate e non basta una passata per rimuoverle. Oltre a essere antiestetiche, le pieghe sulle lenzuola diventano fastidiose a contatto con il corpo.

Se ricorrerai a un semplice accorgimento, potrai liberarti del problema una volta per tutte. Tutto ciò di cui avrai bisogno saranno un flacone spray, ammorbidente e alcol denaturato. Dovrai versare nel flacone una tazza d’acqua, meglio se distillata, un cucchiaio di ammorbidente e infine un cucchiaio di alcol.

Mischia con cura tutti gli ingredienti e poi spruzza la miscela ottenuta direttamente sulle lenzuola appena messe. Con una mano spiana il tessuto dopo alcune spruzzate, per avere un risultato migliore. Forse non saranno esattamente come fossero uscite da una stireria, ma poco ci manca!

Alcuni accorgimenti per lenzuola perfette senza pieghe