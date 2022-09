Quando ci ritroviamo dinanzi a una zanzariera rotta, per evitare che gli insetti alati occupino la nostra abitazione, nel caso in cui i danni siano contenuti, è possibile riparla evitando la surrogazione.

A causa della scalfittura di un gatto o di qualche mossa poco prudente, capita che le zanzariere si possono rompere. Oggi vedremo assieme come fare per riparare una zanzariera senza doverla sostituire del tutto.

Zanzariera strappata: questo sistema della nonna le riparerà subito

Danno grave, riparare una zanzariera rotta con il metodo della toppa. Questo è uno dei metodi della nonna più utilizzati per rattoppare un buco nella zanzariera. Se ci troviamo davanti a una rottura abbastanza grande, come un buco al centro della zanzariera, la colla e il nastro adesivo non possono aiutarci, il metodo più adeguato è quello appunto di cucire una toppa sulla zanzariera.

Prima di tutto vediamo insieme quale materiale ci servirà: ago ricurvo da tappezziere, filo di nylon o filo che viene usato nella pesca, rete per zanzariera, metro da sarta, nastro adesivo, preferibilmente quello di carta, forbici ed infine un cacciavite, nel caso in cui prediligiate lavorare con il telaio su una base orizzontale. La rete per zanzariera potrete sia acquistarla che recuperala da zanzariere vecchie che avete riposto nel ripostiglio. Con le forbici ritagliamo la forma che dovrà sostituire la parte danneggiata.

Ricordate che i bordi dovranno essere circa 2.5 o 3 cm più ampi dello strappo. Create la forma ritagliata sulla zona da rivestire e con finezza inserite il filo nell’ago. Se non avete uno di quei fili che si utilizzano per la pesca, prendetene uno in nylon di un colore più possibile vicino a quello della zanzariera. Cucite la toppa sulla rete aiutandovi con i fori e facendo attenzione a farlo attaccare il più possibile, evitando di lasciare spazi dove possono penetrare gli insetti volanti.

Se non potete allentare il telaio, e quindi siete costretti a lavorare in verticale, vi suggeriamo di aiutarvi con del nastro adesivo, che consente di tenere la toppa mentre cominciate a fissarla con il filo. Una volta cucita tutta la toppa, finite con un nodo doppio così da evitare che si possa scucire. Ecco dunque come poter ricucire le vostre zanzariere in maniera rapida ed efficiente.