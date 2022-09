Il legno è stato fin dalla Preistoria, e più in generale dalla prima “apparizione” sul pianeta uno dei materiali più importanti e diffusi messi a disposizioni dall’ambiente. Quasi ogni utensile e strumento antico come moderno non può fare a meno del legno, che è ovviamente diffuso in tutte le sue rappresntazioni e varietà, oltre a costituiree il principale elemento adibito al mobilio. La duttilità, la resistenza ma anche l’enorme varietà che contraddistingue questo materiale lo fanno tutt’ora preferire ad altri, magari più resistenti ma meno d’impatto e soprattutto meno ecologici. Il legno si presta a numerose lavorazioni ma deve essere trattato con cautela, a seconda del tipo di lavorazione e pianta dalla quale proviene. Come bisogna pulire il legno senza rovinarlo?

Pulire il legno senza rovinarlo: ecco il trucco dell’esperto

Esistono ovviamente tantissimi prodotti adibiti specificamente alla pulizia del legno, ma possiamo anche procedere con una soluzione fai da te, che può consistere in una sorta di soluzione composta da una parte di aceto di mele “miscelato” con 3 parti di olio di oliva. Questa soluzione è sufficiente per ridare una certa lucidità e nutrire il legno con una buona efficienza, ricordandoci preventivamente di spolverarlo prima. può essere applicato con un panno o un pennello, ma bisogna ricordarsi di rimuoverlo quando in eccesso.

Molto utile anche il Sapone di Marsiglia, nella sua forma fisica: basta sciogliere le scaglie di sapone in acqua calda e con il composto ottenuto, opportunamente miscelato e amalgamato potrà essere utilizzato come un ottimo lucido per legno oltre a migliorarne la resa estetica.

E’ importante agire secondo il senso delle venature, in ambo i lati così da permettere alla soluzione di “penetrare” in maniera efficace al suo interno.

Al termine possiamo fare uso di olio paglierino così da preservarne il colore e la lucidità, si tratta di una soluzione molto conosciuta che può essere stesa con un pennello.