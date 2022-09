Quali sono gli animali più intelligenti al mondo? Ecco la classifica

Chi l’ha mai detto che l’uomo è il più intelligente al mondo? Ci sono alcune specie di animali che possiedono un quoziente intellettivo davvero sorprendente. Ma di quali specie di animali parliamo? Scopriamo insieme la classifica degli animali più intelligenti al mondo.

Scimpazé

Ha un’intelligenza simile a quella umana, è molto curioso ed è in grado di maneggiare gli utensili, come rametti o pietre, per procurarsi il cibo o scacciare i pericoli. Sembra che questo simpatico animale sia persino in grado di imparare a utilizzare strumenti tecnologici come il computer e il telefono. La capacità di comunicare è una delle doti più sviluppate nello scimpanzé, il quale riesce a farsi comprendere utilizzando un ricco linguaggio gestuale.

Il Maiale

Le prime caratteristiche che ci vengono in mente pensando al maiale sono “sporco” e “rozzo”. Dovremmo invece abituarci a considerare le sue doti intellettive come superiori alla norma. Particolarmente sviluppato in questo animale è il senso dell’olfatto, grazie al quale i suini riescono a procacciarsi facilmente il cibo. La sua perspicacia è inoltre evidente nelle sue elevate capacità di apprendimento.

Il Delfino

Da sempre questo mammifero si è dimostrato molto più intelligente rispetto ai pesci. I delfini dispongono di un articolato sistema comunicativo, fatto di ultrasuoni e di schemi di movimento. Questi cetacei sono molto socievoli e, se opportunamente istruiti, sono in grado di apprendere le abilità tecniche che vi sarà capitato di vedere nelle vasche dei delfini degli acquari.

Il Pappagallo

Tra i volatili è sicuramente il più intelligente, e non scherza nemmeno al cospetto delle altre specie animali.

Tutti siamo al corrente della sua sorprendente capacità di parlare. La sua potente memoria gli consente infatti di ricordare le parole che sente da noi umani. Un fare petulante e logorroico lo spinge poi a ripeterle fino alla noia.

La Balena

Questo gigantesco mammifero dimostra straordinarie doti comunicative e linguistiche: noi umani non siamo in grado, purtroppo, di comprendere il linguaggio delle balene, ma le conversazioni tra questi splendidi animali potrebbero essere tutt’altro che banali. Basti pensare che saggezza e responsabilità nei confronti dell’ambiente circostante sono due sue peculiarità.

La Piovra

Uno degli animali più intelligenti è un invertebrato e abita in fondo al mare. Si tratta della piovra. Tra gli animali che popolano il mare risulta quello di intelligenza superiore. Sottoposto a test di apprendimento, la piovra si è dimostrata infatti capace di imitare i comportamenti dei suoi simili e, di fronte a un barattolo contenente una preda, ha risolto il problema in un modo sorprendente, aprendolo per impossessarsi del malcapitato animale. Incubo dei pescatori, una volta sulla nave tende a fuggire attraverso qualsiasi apertura si presenti al suo sguardo. Grazie ai tentacoli, compie gran parte delle attività quotidiane, come nutrirsi e schivare i pericoli. All’occorrenza cambia colore e, mimetizzandosi, riesce a fuggire gran parte dei pericoli.