Settembre è uno dei mesi sicuramente “meno amati” in assoluto, in quanto costituisce una sorta di mese di scadenza delle vacanze. Anche se non si tratta di un valore assoluto, è indubbio che la maggior parte di noi, anche idealmente è portato a ritornare alla vita di tutti i giorni proprio in questo specifico periodo dell’anno, sia lavorativamente ma anche in senso generico. Ciò si riflette anche nelle abitudini quotidine. Ritornando dalle vacanze dobbiamo per forza di cose imbatterci in tematiche e problematiche anche di piccola entità che è meglio anticipare. Ecco su cosa è meglio porre attenzione a casa in vista dell’autunno, con piccoli aggiustamenti e riparazioni.

Riparazioni domestiche di settembre: ecco cosa sistemare prima dell’autunno

Ad esempio è saggio riorganizzare il frigorifero, che inevitatibimente risulta essere mediamente molto più utilizzato in estate rispetto al resto dell’anno. In molti casi l’elettrodomestico risulta essere molto usato, ed è saggio provvedere alla sua pulizia accurata, come abbiamo già trattato, anche per preservarne l’efficienza. Attenzione in particolare alle guarnizioni.

Settembre è anche il periodo perfetto per imbiancare casa perchè generalmente è meno costoso affidarsi a compagnie che lo fanno professionalmente rispetto ad altri mesi, ma è anche saggio sceglieree di farlo in questo periodo perchè la luce naturale è ancora piuttosto importante e duratura, in virtù di una tendenza di pioggia ancora lontana.

E’ anche il periodo adatto ad un sostanziale cambio di stagione, che può portarci ad economizzare tempo e spazio nel comune gesto di spostare gli abiti invernali dove oggi sono presenti quelli estivi e viceversa. Particolarmente importante preservare l’integrità di tutti gli oggetti e strumenti legati all’estate, quindi costumi, materassini, salvagente ecc, magari dedicando a questi oggetto una locazione precisa, lontana ad esempio da fonti di umidità e quant’altro.

In generale settembre deve essere considerato il periodo perfetto per ambire ad una situazione di ottimizzazione, magari decidendo di iniziare buona parte delle pulizie radicali nell’abitazione.