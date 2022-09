Questi cibi contengono una elevata quantità di ferro: ecco quali

Alcuni cibi contengono un’elevata quantità di ferro e non stiamo parlando solo di carne o pesce ma di altri alimenti insospettabili. Il ferro, come ben sappiamo, è un minerale importante che svolge un ruolo chiave nella produzione di globuli rossi. Gli stessi trasportano l’ossigeno alle diverse parti del corpo, contribuendo a ridurre la stanchezza e a distribuire energia.

Se ci sentiamo più stanchi del solito, è probabile che non stiamo assumendo abbastanza ferro nella nostra dieta. I globuli rossi non sono l’unico posto in cui il ferro si trova nell’organismo. Il ferro svolge anche un ruolo nella produzione di proteine ed enzimi che contribuiscono a numerose funzioni corporee, come la produzione di DNA, la costruzione dei muscoli e la lotta alle infezioni.

Gli alimenti che hanno un’elevata quantità di ferro

I fagioli sono una fantastica fonte di ferro, di minerali e altri nutrienti essenziali. Possono essere consumati in molti modi diversi e in sostituzione alla carne, grazie alla loro qualità proteica. Una tazza di fagioli contiene 5,3 milligrammi di ferro. Si tratta di oltre il 10% della quantità giornaliera raccomandata.

Le verdure a foglia scura, come il cavolo, le bietole e le erbette, sono tra le migliori fonti di ferro che si possano trovare. Una tazza di verdure cotte contiene 4,8 milligrammi di ferro, pari a oltre il 10% della dose giornaliera raccomandata. Quando si parla di verdure, le varietà scure sono la scelta migliore. Non solo hanno un sapore straordinario, ma contengono anche una maggiore quantità di ferro rispetto alle loro controparti più chiare.

Le uova sono comunemente associate a proteine e grassi sani, ma sono anche un’ottima fonte di ferro. Un uovo grande contiene 0,6 milligrammi di ferro. Come per molti altri alimenti ricchi di ferro, un uovo grande fornisce più della quantità giornaliera raccomandata. Questo dato può sembrare eccessivo, ma indica che l’organismo fa fatica ad assorbire e trattenere il ferro dagli alimenti.

L’avena è un alimento popolare ad alto contenuto di ferro. È anche una buona fonte di fibre e proteine. Mangiare una ciotola di avena a colazione contiene 3,4 milligrammi di ferro e in associazione al latte e a un cucchiaio di miele può essere considerata come un pasto unico per il suo giusto apporto nutrizionale.

Il pesce e la carne

Il pesce è un’altra fonte molto comune di ferro. Una porzione di pesce, in particolare di salmone, trota, tonno o merluzzo, può fornire una quantità di ferro sufficiente per la giornata, pur mantenendo un basso numero di calorie. Tuttavia, dobbiamo fare attenzione ad alcune varietà di pesce le quali hanno alte quantità di mercurio, che può causare seri problemi di salute.

La varietà di carne che contiene più ferro è quella rossa e, in particolare, la carne di cavallo. Una volta era una terapia d’obbligo mangiare bistecche di cavallo per chi soffriva di anemia. Oggi si è scoperto che consumare troppa carne rossa può portare problemi di diabete e conseguenti difficoltà all’apparato cardiocircolatorio.

Per cui la soluzione ideale è variare il più possibile il proprio regime alimentare. Durante la settimana consumiamo alternativamente carne, pesce, uova e legumi.