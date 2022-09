Se sei in Sicilia ecco le riserve naturali da visitare assolutamente

La Sicilia è una delle mete più gettonate durante l’anno. Una delle attrazioni principali di questa meravigliosa isola sono proprio le Riserve Naturali. Queste sono sparse per tutta la Sicilia e ogni anno migliaia di turisti si riversano in questi luoghi spettacolari e suggestivi. Vediamo quali sono quelle che non dovresti assolutamente perdere.

Riserva naturale di Vendicari

Tra le riserve naturali in Sicilia quella orientata faunistica di Vendicari è una delle più amate, principalmente per le spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Ma non solo, gli scorci naturali sono perfetti per regalarvi delle vacanze da sogno al 100%. Collocata tra le bellissime città Barocche di Siracusa, Noto, Marzamemi, Modica e Ragusa, Vendicari concilia una vacanza non solo fatta di mare ma anche di storia, di reperti, dell’antica bellezza Greca, Bizantina e Normanna. Le spiagge più famose della riserva sono Calamosche, San Lorenzo ed Eloro. Per raggiungerle si cammina circa un chilometro a piedi, ma il solo paesaggio ripaga già ogni passo. Tieni a mente che il parcheggio dista un una bella camminata dal mare. La bellezza del mare non è l’unico aspetto di punta: la riserva è anche luogo di sosta della migrazione di varie specie di uccelli, nel 2018 sono tornati a nidificare addirittura i fenicotteri. Una vera e propria meraviglia.

Capo Gallo, Palermo

Situata a ridosso della città di Palermo, ad appena 20 minuti di guida dalla bellissima spiaggia di Mondello, la riserva naturale di Capo Gallo è una cartolina animata. Instituita ufficialmente nel 2001, la riserva è nota per spiagge incantevoli e fondali mozzafiato. Anche qui oltretutto sono stati ritrovati graffiti e reperti risalenti alla preistoria; questi luoghi hanno letteralmente segnato la storia dell’isola! Sulla cima del promontorio è presente anche un faro di origine Borbonica (ristrutturato nel 1997), nel quale è possibile ammirare incantevoli mosaici. Il paesaggio è ricco di grotte e di flora e da queste parti fiorisce anche un particolare tipo di papavero (Il Glaucium Flavum).

Riserva dello Zingaro

La riserva naturale dello Zingaro è indubbiamente uno dei luoghi della nostra isola a cui siamo più legati, per tanti motivi. È stato uno dei parchi naturali che abbiamo visitato insieme durante i primi viaggi ed è a tutti gli effetti uno dei ritagli naturali più belli del sud Italia. La Riserva si estende per circa sei km a ridosso della costa, su di un percorso sterrato che una dopo l’altra propone le “cale” che scendono al mare: piccole spiaggette, che in alcuni casi addirittura angolini, regalano soltanto meraviglia, e certe volte pure una piacevole privacy. L’area della riserva copre il pezzo di costa tra il comune di San Vito lo Capo e Scopello motivo per cui esistono due ingressi, che ti faranno percorrere il fianco della montagna con ordine differente. La camminata all’interno della riserva non è difficile ma richiede un minimo di resistenza fisica. Ti consigliamo inoltre di indossare un abbigliamento da trekking con scarpe comode, un cappello, un costume, e riserve di acqua e di cibo in quanto il sentiero è interamente esposto al sole e non vi sono all’interno aree ristoro né attività commerciali di alcun tipo.