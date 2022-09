Il nemico più grande nelle case di tutti è senza dubbio la polvere. Sebbene sia odiata da tutti, ancora non sono stati scoperti metodi per toglierla risolutivamente, ma ci sono dei trucchetti che possono aiutarvi a diminuire la quantità.

Oltre ad essere antiestetica, la polvere è motivo maggiore di allergie, quindi di problemi a livello respiratorio, per tale motivo è bene realizzaredelle manovre per cercare di sbarazzarsene.

Questo trucco ti aiuta a catturare subito la polvere in casa: geniale

Per rendere la casa pulita, quindi libera da essa, bisogna lavare seguendo un preciso ordine. Ciò significa che bisogna iniziare dagli elementi in maggior misura carichi di polvere, ossia i tessuti. L’ideale è aspirare e igienizzare per bene tende, tappeti e tessili vari, in modo da rimuoverla in abbondanza e purificarli.

Poi bisogna dedicarsi ad arredi ed oggetti di design e infine al pavimento. Perfetto sarebbe far sì che la casa sia sempre pulita, è l’acquisto di un purificatore d’aria, questo non solo farebbe diminuire la polvere in casa, ma renderebbe l’ambiente purificato in modo perfetto per chi soffre di allergie. La soluzione di acqua calda e aceto è ideale per lavare e disinfettare le superfici. Per conseguirela prima soluzione, bisogna scaldare 1 litro d’acqua e mescolarlo con un bicchiere di aceto.

In seguito ti basterà afferrare un panno in microfibra gettare la soluzione e pulire. Il medesimo procedimento vale la seconda soluzione. Le misure sono le stesse, l’unica diversità è che il bicarbonato oltre ad essere smacchiante è anche disinfettante, perfetto per rimuovere anche le macchie. Altri tessuti su cui si ammassa la polvere in casa ma che sono elementi decorativi indispensabili sono le tende, che arrestano l’ingresso alla polvere in casa, i tappeti e, infine, i cuscini sempre in bella mostra sui divani.

Le tende vanno lavate ciclicamente mentre tappeti e cuscini portati all’aria aperta e battuti in modo tale da rimuovere la polvere all’esterno. Inoltre, non bisogna dimenticare di farlo spesso sennò la polvere tornerà ad accumularsi. Procedi o con un caro vecchio battipanni o con una più attuale aspirapolvere. Ecco dunque come eliminare la polvere nella vostra casa in maniera efficiente. Seguite i nostri suggerimenti e avrete risultati ottimi e veloci.