L’epopea del francobollo ha portato ad un progresso tecnologico ed un’ottimizzazione importante nell’ambito della corrispondenza ed in generale all’operato della Posta, anche se fisicamente non è molto di più di un pezzo di carta gommata dotato di dentellatura. Il francobollo infatti non è paragonabile ad una banconota, e anche se ha un valore nominale, serve esclusivamente per l’affrancatura, costituendo la tassa di trasporto necessaria per la corrispondenza. A partire dalla metà del 19° secolo ogni nazione al mondo ha sostanzialmente deciso di munirsi di francobolli che sono stati realizzati a cadenza regolare in vari periodi storici, spesso associati a personaggi, eventi ed altre situazioni importanti. Anche la Cina ne ha sviluppati tantissimi, e tra quelli più rari in senso assoluto spicca un francobollo cinese che vale oltre 400 mila euro.

Trova questo francobollo cinese guadagni €400.000: FOTO

Si tratta di una versione particolare di un francobollo del 20° secolo, sviluppato dal Partito Comunista Cinese nel 1968, in piena rivoluzione culturale per celebrare l’aspetto “rivoluzionario” della Cina comunista. Il francobollo è infatti dominato dal colore rosso, che definisce il socialismo ed è presente anche sulla bandiera. Infatti questa emissione viene chiamata in cinese Tutto il paese è rosso ed è riconoscibile per una “cartina” del paese in rosso, con sullo sfondo la popolazione cinese in una tipica posa e raffigurazione propagandistica (spicca anche l’operaio con il famoso Libretto rosso di Mao).

Ciò che rende questo francobollo così raro è una rarissima versione che è riconoscibile per la presenza dell’isola di Taiwan, manco a farlo apposta anche di recente al centro di conflitti internazionali, che risulta non colorata di rosso ed invece risulta bianca.

Si tratta di un errore di stampa, che rapidamente fu corretto ai tempi ma alcuni di questi esemplari furono comunque diffusi e oggi sono rarissimi e richiestissimi, al punto che il valore massimo supera i 400.000 euro se in perfette condizioni di conservazione.