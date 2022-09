Tutti diciamo le bugie, e chi sostiene di essere da meno, significa che ne ha detta almeno una nella vita, questa. Le menzogne sono così diversificate da essere qualcosa che ci accomuna tutti e che tendono a dividere e modificare anche la percezione ed il sensi di affidabilità che ci contraddistingue. Insomma, fin da giovanissimi siamo educati a non dire le bugie, e in genere qualcuno che ne fa uso in modo spudorato viene percepito come inaffidabile. Ma se molti non sono dei buoni bugiardi, alcuni segni sembrano nati per essere i migliori in assoluto, risultando così credibili da “far paura”. Quali sono?

I segni considerati “migliori bugiardi” dello zodiaco. Eccoli!

Capricorno

Mente a tratti in modo così spudorato ma così coerente da essere quasi encomiabile. E’ così credibile che in alcuni casi è lui stesso a credere alla struttura di menzogne che architetta e che è pronto a far credere a tutti. Viene quasi da provare disagio a mettere in dubbio quanto dice, anche se sappiamo essere falso.

Sagittario

Sono credibili percèh difficilmente eccedono, spesso “mixano” realtà e bugie in un sapiente mix sia per rendere il tutto credibile ma anche per stare un po’ a posto con la propria coscienza. Sagittario sa che non bisogna esagerare ma è così attento che riesce sempre ad apparire verosimile.

Gemelli

I “miglior bugiardi” secondo molti sono Gemelli, perchè in quasi tutti i casi è realmente difficile vederli “crollare” anche a fronte di un’evidenza che mostra la loro fallibilità a tenere una bugia. Gemelli crede fino alla fine alla propria menzogna.