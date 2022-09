Ecco i cibi che aiutano a prevenire i tumori: la lista ufficiale

Esistono dei cibi che aiutano a prevenire i tumori? Certamente e se consumati con regolarità favoriscono il benessere dell’organismo. Tutti sanno che ciò che si mangia influisce sulla salute. Ma può essere difficile sapere esattamente quali alimenti facciano bene e quali no. Nel corso degli anni sono stati pubblicati molti studi sul rapporto tra cibo e cancro, con risultati contrastanti.

Alcuni mostrano un’associazione positiva tra alcuni alimenti e una riduzione del rischio di cancro, mentre altri suggeriscono il contrario. Dare un senso a tutte queste informazioni è una sfida. Tuttavia, negli ultimi anni, le prove sono diventate più chiare su ciò che dovremmo mangiare per ridurre il rischio di cancro e su quali alimenti dovremmo evitare.

professionisti della nutrizione di tutto il mondo concordano sul fatto che esistono alcuni alimenti chiave che aiutano a prevenire il cancro e altri che potrebbero aumentare il rischio di svilupparlo. In generale, i migliori alimenti che aiutano a prevenire il cancro sono quelli ricchi di antiossidanti e con proprietà antinfiammatorie.

Consumando regolarmente verdure a foglia verde scura, bacche, fagioli e legumi, frutta fresca, cereali integrali, noci e semi, pesce e frutti di mare, è possibile ridurre il rischio di sviluppare molti tipi di cancro. Ricordiamo però che nessun alimento è efficace al 100%: è l’effetto combinato di molti fattori che concorre a prevenire i tumori.

Prevenire i tumori

Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, sono diversi i fattori che aumentano il rischio di sviluppare un tumore. Alcuni sono fuori dal nostro controllo come l’età, la storia familiare e il sesso. Altri, invece, possono essere controllati come il peso, il consumo di alcol, l’abitudine al fumo e la dieta.

L’adozione di una dieta sana può ridurre il rischio di cancro fino al 30%, soprattutto se l’alimentazione è ricca di frutta e verdura, legumi, pesce e noci. Questi alimenti sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a proteggere l’organismo dalle sostanze che causano il cancro. Una dieta ricca di alimenti trasformati, carni rosse e lavorate, bevande zuccherate e dolci aumenta notevolmente il rischio di sviluppare il cancro.

Gli alimenti alleati

Uno dei migliori alimenti che aiutano a prevenire il cancro sono le verdure a foglia verde scura, come broccoli e cavoli. ùsono ricche di composti antitumorali chiamati flavonoidi, che hanno proprietà antiossidanti. Il consumo regolare di frutti di bosco può ridurre il rischio di sviluppare i tumori. In particolare, mirtilli, fragole e more sono tra i migliori alimenti ricchi di antiossidanti e proprietà antinfiammatorie.

Legumi, come fagioli, piselli, ceci e lenticchie, sono ricchi di fibre, isoflavoni e saponine. I migliori alimenti che aiutano a prevenire il cancro sono quelli fermentati, come il miso, il tempeh e il natto. La frutta fresca indicata per la prevenzione è quella di stagione e, in particolare, mele, agrumi, kiwi, litchi, arance, pere, fragole e angurie.

Alla frutta possiamo associare il consumo dei cereali integrali per la loro ricchezza di fibre, vitamine del gruppo B e minerali. In aggiunta uniamo noci e semi anch’essi pulitori ufficiale del nostro organismo e ottimizzatori di benessere.