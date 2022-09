Pochi concetti sono così “ampi” e diffusi, ma anche generici come la felicità che riassumono il più importante e puro feeling di benessere che sostanzialmente, viene ambito da (quasi) tutti. Tendiamo a svagarci, a cercare attività e persone ma in generale anche un condizione che porta alla felicità. Spesso si è felici per poco tempo, ma per alcune persone la felicità risulta essere quasi un miraggio, in quanto sono i cosiddetti profili infelici, ovviament non quelli considerabili infelici “intenzionali”.. Ed essendo quello femminile un mondo complesso, di donne infelici per vari motivi, ce ne sono tante. Quali, secondo lo zodiaco?

Questi sono le donne più infelici secondo lo zodiaco!

Cancro

Cancro tende ad essere pessimista fattore che causa infelicità diffusa anche a seguito di una certa negatività che traspare in ogni situazioni. E difficilmente riesce a trovare ottimismo, soprattutto in ambito sociale

Vergine

La donna Vergine è una personalità concreta che “conosce il mondo” e gran parte delle sue insidie. Non è la più infelice di tutti ma la percezione che da è quella di una vera infelicità anche perchè ha standard molto alti e si aspetta molto da tutti. Sicuramente vive poca felicità ma riesce comune a “sopravvivere” in un contesto tendenzialmente difficile.

Pesci

Pesci è molto, troppo sensibile ed intelligente per essere felice lungo, purtroppo per lei. Ma non è una persona che si abbatte, ma comprende che a larghi tratti la vita non riserva che sorprese amare. Questo però la porta a reagire quasi sempre in maniera importante.