Abbiamo già preso in esame le personalità che sono famose per essere le più combattive in senso generale, personalità che non si piegano facilmente davanti a niente ed anche se sono portate verso il fallimento, non “vendono cara la pelle” facilmente. Ma è ancora più “grande” il concetto che porta alcune personalità a non arrendersi mai, anche se lì per lì possono dare l’idea di aver ceduto. Combattive ma anche è soprattutto dotate di un grande spirito di sacrificio che li contraddistingue e li mette in una condizione di vantaggio anche se il loro operato può essere divisivo. Ma quali sono i segni che non si arrendono mai?

Ecco i segni zodiacali che non si arrendono mai! Li conosci?

Leone

E’ come se fosse fatto di gomma, ma in senso positivo, visto che fa “Rimbalzare” la negatività e le avversità quasi letteralmente. Non è il più “testardo” in assoluto ma è un segno che semplicemente non conosce la negazione e la parola impossibile nel vero senso della parola. Leone sa benissimo il concetto di razionalità ma non si arrende mai.

Scorpione

Nella legge statunitense esiste il concetto di “ragionevole dubbio”, che come intuibile lascia sempre aperta una porta alla speranza. Scorpione “nasce” con un concetto non troppo diverso, e difficilmente lo si può notare realmente abbattuto, anche quando sembra oramai finita, Scorpione ha quello che viene definito un “colpo di reni” e ritorna in carreggiata.

Vergine

E’ sempre l’ultimo a “rimanere in piedi” in un confronto, ed anche se è condannato alla sconfitta, Vergine è sicuramente encomiabile dal punto di vista del temperamento. Non si arrende mai!