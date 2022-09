Il concetto di “successo” definisce una qualsiasi forma di realizzazione personale, che può abbracciare contesti di ogni tipo, molto personali ma anche molto condivisibili da parte della società. Lavoro, amore, socialità ed in generale ogni contesto può farci sentire realizzati in qualche modo. Quasi tutti ambiscono al successo ma non è necessariamente radicato nel concetto di ricchezza ma per l’appunto, alla realizzazione. anche tra gli uomini esistono persone che per vari motivi sono destinati al successo!

Ecco gli uomini destinati al successo! Quali sono?

Leone

Leone ama sentirsi realizzato eppure non sembra fare moltissimo per ottenerlo. Ma spesso riesce ad ottenere posizioni ed in generale ad ambire alla felicità semplicemente agenedo secondo la propria coscienza e non sopravvalutando le proprie capacità personali. Leone difficilmente sbaglia perchè agisce in maniera progressiva ma ottiene risultati anche di rilievo, quasi senza faticare almeno in apparenza.

Capricorno

Capricorno fin da quando è un bambino comprende quali fili deve “tirare” per ambire al successo, partendo dalla scuola fino all’età adulta. Capricorno vive quasi sempre in modo molto “estremo” lavorativamente parlando, non comprende il concetto di destino e fortuna, preferisce costruirsi da soli questi concetti che non percepisce come “attivi”.

Ariete

Si danna per ogni cosa, è un uomo che appare arrogante ma che in realtà è sempre molto sensibile e preparato. Però deve dare quasi naturalmente l’idea di essere una sorta di “macchina verso il successo” attira sia ammirazione che invidia, ma Ariete vuole ottenere gratificazione sotto ogni punto di vista e odia profondamente l’idea di sconfitta.