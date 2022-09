Allarme diabete: nessuno lo sa, ma il diabete non curato provoca danni gravi

Il diabete non curato può portare a conseguenze gravissime al nostro organismo poiché agisce sul sistema cardiocircolatorio e sugli organi. Le persone con diabete vivono con il rischio costante di complicazioni. Questo perché il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2 sono entrambe condizioni croniche che, se non trattate o gestite in modo inadeguato, possono portare a effetti devastanti a lungo termine.

Se non controllato, il diabete può portare a cecità, insufficienza renale, amputazioni, malattie cardiache e ictus, solo per citare alcune potenziali insidie. Non c’è da stupirsi se i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie riferiscono che le persone con diabete non diagnosticato hanno un rischio di morte quasi cinque volte superiore rispetto a coloro che conoscono il loro stato e gestiscono attivamente la malattia.

Primi sintomi del diabete non curato

Convivere con gli effetti a lungo termine del diabete può essere a dir poco stressante. Questo può portare a depressione, ansia e altri problemi di salute mentale, che possono influire sulla quotidianità. Le avvisaglie possono partire da una stanchezza cronica, una difficoltà di concentrazione e una scarsa energia.

Ai sintomi potrebbero seguire altre piccole manifestazioni come necessità di minzione frequente, battito cardiaco accelerato, confusione mentale, secchezza alle fauci e sete eccessiva. Questi sintomi però possono essere facilmente confusi con altre piccole problematiche che in genere passano con il giusto riposo.

A livello cutaneo si possono presentare dei fenomeni di irritazione come l’eritema, l’arrossamento della pelle o un’eruzione cutanea a causa del diabete. I motivi possono essere diversi ma se si associa al diabete, questi possono essere un timido segnale dell’avanzamento della malattia che deve essere presa in tempo e curata.

Il diabete potrebbe presentare anche delle difficoltà respiratorie rappresentate da apnea notturna in cui la persona si sveglia continuamente senza comprenderne il motivo. Il passo successivo è quello peggiorativo come la bronco-pneumopatia cronica ostruttiva, la quale potrebbe richiedere di sottoporsi a un trattamento di ossigenoterapia.

Le complicanze più serie

Il diabete è un problema serio che può portare a complicanze che cambiano completamente il corso della vita. Per esempio il paziente con un diabete non curato potrebbe vedersi costretto all’amputazione di un arto o alla formazione di ulcere nel piede. Quando si arriva a questi livelli però significa che si sono ignorati i segnali per un lungo periodo di tempo.

Le persone che soffrono di diabete da molto tempo sono a rischio di sviluppare una nefropatia, o una malattia renale. Ciò significa che la funzione dei reni è seriamente compromessa. La conseguenza al problema è sottoporsi a regolari trattamenti di dialisi che ribaltano completamente la propria esistenza.

Infine, il diabete compromette irreparabilmente anche il sistema cardiovascolare. Ciò significa che potrebbe incorrere in ictus, infarti e ostruzione delle vene e delle coronarie. Sono patologie molto pericolose che se non prese in tempo possono causare la morte. Basta un semplice esame del sangue per scongiurare tutti questi pericoli. Perciò, non tergiversiamo ma parliamo con il nostro medico dei dubbi e dei sintomi sospetti qualora si presentassero in maniera continuativa.