Il giudizio degli altri quasi sempre ci condiziona e ci limita. Non ci consente di essere interamente noi stessi, eppure renderci liberi da tali influenze per tirare fuori il nostro carattere non è per nulla facile. Ecco alcuni consigli per sfuggire dai condizionamenti altrui.

Ecco alcuni consigli per non lasciarsi condizionare dal giudizio delle persone

Il giudizio degli altri, in realtà, opera su di noi sin da bambini, basti ragionare ai giocattoli o ai costumi di carnevale. Tutti i bimbi vogliono gli identici per piacere ai propri amichetti, per non sentirsi diversi. Ma se da piccoli non si capisce il pericolo di tale ipocrita manipolazione, man mano che si migliora occorrerebbe prendere in mano la propria vita e non consentire a nessuno di influenzarla. Ciò che a parole può parere semplice e scontato da fare, però, con i fatti è molto più arduo da applicare, ecco allora diversi segreti per non farsi influenzare dagli altri.

Succede spesso di agire senza pensare, a volte sul mare dell’entusiasmo, a volte avendo fiducia alla cieca di quello che gli altri fanno. Ora capirete che questo comportamento è sbagliato e può divenire perfino deleterio, ed è il primo che ci rende vittime dell’opinione degli altri. Riflettere, fermarti a pensare, utilizzare il cervello sono gli atteggiamenti perfetti per capire qual è la scelta più giusta da fare.

Ovvio, questo non ci vieta di domandare consiglio ad una persona della quale ci fidiamo molto, magari una sorella fratello maggiore, un genitore, amici del cuore ma anche dopo aver udito le sue parole non muoversi d’istinto: dai retta alla tua testa. Non pronunciare la propria opinione porta più agevolmente ad essere maneggiati dagli altri, magari da una personalità più forte, più specificata. Esercitati a dire la tua che sia in un discorso con i parenti, con gli amici, in un dibattito in classe, intervieni senza paura, vedrai che gli altri stimeranno molto il tuo intervento e questo accrescerà la tua sicurezza. Infine, rammenta sempre che l’essere diversi è un dono e non un difetto.

Pensa che noia se nel mondo vivessero persone tutte uguali, che non hanno neanche la necessità di parlare perché tanto i loro pensieri sono rigorosamente gli stessi. Ecco dunque come poter gestire il giudizio degli altri, come puoi essere forte e rispondere a condizioni che non ti piacciono.