La gelosia, sebbene sia un sentimento abbastanza frequente, ha di solito una sola causa: la paura. Tale paura può essere raffigurata dal timore di essere trascurati e lasciati dal partner, di non essere amati tanto quanto si desidera, o di non essere considerati sufficientemente importanti. Essere eccessivamente geloso, viene ingrandito da una forte incertezza e mancanza di fiducia in sé stessi, perché sboccia dal continuativo dubbio di non essere adeguati a mantenere vivi e profondi i sentimenti e il coinvolgimento della persona che amiamo.

A volte la gelosia è l’effetto di una o più brutte esperienze con partner passati. Un esempio, se la tua ex fidanzata ti ha tradito con un altro, potresti avere il terrore che ciò accada di nuovo con la persona che stai frequentando adesso. O anche, la gelosia potrebbe avere radici ancora più profonde, attecchite nell’infanzia. Può succedere che un bambino venga bistrattato da uno o entrambi i genitori, originando nel piccolo la paura dell’abbandono. Tale paura si può tradurre poi nel timore irragionevole che il proprio partner gli possa essere infedele o lasciarlo. Infine, in alcuni casi la gelosia è giustificata.

Si tratta di quelle condizioni in cui il partner ha già tradito, e la naturale reazione è quella di temere un nuovo tradimento. A questo punto, però, la rottura della fiducia tra i due potrebbe costringere ad una valutazione della validità di quella stessa relazione.

Ecco come smettere di essere geloso: la guida completa

Il primo step da affrontare per smettere di essere geloso è proprio quello di accettare la propria gelosia. È un sentimento comune e naturale, anche se illogico, e cercare di respingere a sé stessi di essere gelosi è dannoso. Accetta che questo sentimento sia presente in te, e identificalo ogni volta che cerca di collocarsi nei tuoi pensieri.

Anche se ti può parere un’accettazione di debolezza, in realtà è un passo fondamentale per capire te stesso e divenire più forte. Il secondo step ridomanda un lavoro su te stesso non insignificante. Se possibile, cerca di comprendere qual è la radice della tua gelosia, e quali sono le incertezze che sporgono ogni volta che ti senti geloso o possessivo.

Molte persone nella coppia divengonogelose perché non sono in grado di comunicare in modo efficace le proprie opinioni e i propri bisogni. Una buona comunicazione con il partner diventa così fondamentale. Ecco come cercare di placare la gelosia.