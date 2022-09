La fame nervosa è molto più frequente e comune di quanto si pensi ed è un evento che spinge a buttarsi sul cibo per stress, ansia, periodi di lavoro molto grevi e svariate altre circostanze che originano tensione al nostro benessere psico-fisico.

Quasi sempre è poi un impulso falso, in quanto ciò che si sente non è reale fame, ma un qualcosa che arriva dal c cervello più che dallo stomaco.Come detto in precedenza i motivi della fame possono essere molteplici e derivare da vari fattori: forti periodi di stress, ansia, preoccupazioni e così via.

In tali momenti ci si sente più indifesi e insicuri e spesso si ricercano conforto nel cibo, che diviene una vera e propria ancora di salvezza, a volte la sola via di consolazione. Per lottare la fame nervosa si possono impiegare diverse utili strategie.

Fame compulsiva: ecco come riconoscerla e intervenire per contrastarla

È in ogni caso sempre sprovveduto impiegare le solite “diete fai da te” o regimi alimentari molto restrittivi. Per questo quasi sempre la soluzione migliore è indirizzarsi ad uno specialista, in grado di sistemare un regime sano, bilanciato e su misura per ogni persona. Ci sono però diversi piccoli trucchi che possono essere validi a gestire i “morsi della fame” e a ostacolare la fame nervosa: fare degli spuntini.

È buona consuetudine frazionare l’apporto calorico giornaliero in 5 pasti: 3 principali e due spuntini. L’ideale sarebbe mangiare gli spuntini uno a metà mattina e l’altro a metà pomeriggio. In siffatto modo, grazie agli spuntini, si avrà meno fame durante i pasti maggiori. Inoltre, fare 5 pasti al giorno aiuta ad accrescere il metabolismo e a bruciare più calorie. Può parere assurdo, ma saltare i pasti o ridurre autonomamente le calorie della dieta può frenare il metabolismo.

Fare movimento. Difatti, una regolamentare attività fisica può portare notevoli favori al nostro corpo sotto amplissimi punti di vista e, in tale caso, è utile a guerreggiare anche quella nervosa. Oltre a farci consumare calorie e a rimetterci in forma, fare movimento soccorre nello scaricare lo stress, spesso alla base degli attacchi di fame.

È comprovato come lo sport riesca a stimolare i così chiamati “ormoni del buon umore” portando quindi un perfezionamento sia fisico sia mentale. Ecco dunque come poter lottare la fame compulsiva.