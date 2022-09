Queste razze di cane tendono a scappare: ecco quali e cosa fare

Una paura che accomuna la maggior parte dei padroni è che il nostro cane possa scappare di casa. Ebbene, ci sono delle razze canine che, per carattere, tendono a scappare. Queste sono delle caratteristiche fondamentali, che dovremmo conoscere prima di adottare un cane.

Perché alcune razze tendono a scappare?

Ci possono essere molte spiegazioni per questo comportamento, ed è fondamentale capirne il motivo. Per esempio se un cane è spaventato dal rumore, probabilmente scapperà via il più lontano possibile. Altre cause possono includere la mancanza di stimoli, l’essere trascurati dai loro proprietari o il fatto che l’animale venga lasciato solo per lunghi periodi di tempo. In questi casi, il cane scappa per trovare distrazioni e nuovi compagni di gioco. Potrebbe anche essere che un cane non abbia mai imparato ciò che è proibito. In questo caso, il cane sarà un recidivo, poiché probabilmente sentirà il bisogno di scappare in qualsiasi momento. Ma quali sono le razze che tendono a scappare di più?

Il Beagle

Questa razza di cani è stata selezionata per cacciare le loro prede usando principalmente il loro olfatto, quindi il loro istinto di seguire i profumi è davvero potente. Il loro desiderio di rintracciarli li porta spesso a perdersi, ponendoli in cima alla lista tra le razze di cani che tendono a scappare di casa e si smarriscono.

Husky siberiano

Gli Husky siberiani sono un’altra grande razza conosciuta in tutto il mondo non soltanto per la loro bellezza e per i loro occhi particolari, ma soprattutto per il loro amore per la fuga. Questi cani hanno letteralmente nella loro natura il bisogno di correre. Se non sono soddisfatti della quantità di esercizio fisico che stanno facendo, prenderanno in mano la situazione con le loro gambe. Questa razza è stata classificata come “razza antica”, in base al loro apparente grado di relazione genetica con il lupo. A causa della sua natura più selvaggia, ha un’alta tendenza ad inseguire e a scappare.

Staffordshire Bull Terrier

La personalità ostinata dello Staffordshire Bull Terrier ha bisogno di una forte leadership da parte dei suoi proprietari e di molto esercizio per essere felice. La sua forza e la sua muscolatura gli permettono di arrampicarsi facilmente su un recinto di due metri e mezzo se qualcosa dall’altra parte cattura la sua immaginazione. Inoltre, le sue grandi gambe sono perfette per scavare tunnel sotto le recinzioni.

Jack Russell Terrier

Questi cani di piccola taglia sono molto dispettosi e sono noti per causare un sacco di problemi. Sono una razza che ha bisogno di una costante supervisione, o almeno di un buon recinto per contenere la loro insolita energia. Quello che manca a questa razza in termini di dimensioni, lo compensa in velocità, potenza e coraggio. Questi cani hanno bisogno di molto esercizio fisico per essere felici. Difatti, posseggono un potente istinto predatorio per inseguire gli animali più piccoli, il quale aumenta la loro tendenza a scappare. Anche tre dei loro cugini terrier sono nella lista dei fuggitivi frequenti: Yorkshire Terrier, Boston Terrier e Rat Terrier.