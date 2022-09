Glicemia: questi ortaggi aiutano ad abbassarla, ecco quali

Alcuni ortaggi aiutano a tenere a bada la glicemia e concorrono, in generale, a mantenere in equilibrio il nostro benessere psicofisico. Ci sono molte cose che si possono fare per gestire la glicemia e mantenere il più basso possibile il rischio di diabete, malattie cardiache e altre fastidiose e pericolose problematiche.

Seguire una dieta sana, ricca di fibre, vitamine, minerali e fito-nutrienti, tenendo sotto controllo l’apporto calorico, è un ottimo punto di partenza. Ma non tutti gli alimenti sono uguali quando si tratta di gestire la glicemia. Molta frutta e verdure comuni hanno proprietà che aumentano o abbassano i livelli di zucchero nel sangue.

Alcuni alimenti ad alto contenuto di fibre, come i broccoli, aiutano la digestione e mantengono il senso di sazietà più a lungo. Altri esempi di frutta ad alto contenuto di zuccheri – come banane, mele, uva e fragole – causano un rapido aumento della glicemia ma non durano abbastanza da far sentire il corpo sazio, portando ad accumulare fame.

Il diabete è un problema di salute serio e in crescita in molte parti del mondo. Fortunatamente, può essere gestito attraverso la dieta e l’esercizio fisico. Dobbiamo ricordare però che ognuno di noi ha delle esigenze diverse, pertanto dobbiamo sempre consultare il nostro medico o dietologo prima di apportare modifiche significative alla dieta o al nostro stile di vita.

Questi ortaggi aiutano ad abbassare la glicemia

Le verdure a foglia, come il cavolo, gli spinaci e le bietole, contengono fibre vegetali, che si sono rivelate in grado di ridurre i livelli di zucchero e insulina nel sangue nelle persone affette da diabete di tipo 2. Vanno consumate crude per mantenere inalterate le loro proprietà organolettiche e nutrizionali specifiche.

Cavolo e spinaci sono particolarmente ricchi di magnesio, importante per regolare i livelli di zucchero nel sangue. Il cavolo e gli spinaci sono anche ricchi di vitamina K, un nutriente che è stato associato alla riduzione del rischio di diabete. Pertanto, devono essere consumati in quantità elevate ma solo stagione di crescita. I prodotti surgelati non mantengono gli stessi apporti nutrizionali.

Altri elementi nutrizionali validi

I frutti di bosco, in particolare i mirtilli, sono tra gli alimenti più potenti per ridurre la glicemia. Sono un’ottima fonte di antocianina, un flavonoide che ha dimostrato di migliorare i livelli di zucchero nel sangue e di ridurre la resistenza all’insulina. Anche gli agrumi contrastano la glicemia grazie alla presenza della vitamina C e dei flavonoidi. Inoltre, hanno un basso indice glicemico e di conseguenza non provoca un aumento significativo dei livelli di zucchero nel sangue.

I fagioli e i legumi sono ricchi di fibra solubile, che si è scoperto essere in grado di ridurre i livelli di zucchero nel sangue fino al 10%. Altresì, sono buone fonti di proteine, vitamine del gruppo B, ferro e zinco, che possono aiutare a prevenire le complicazioni legate al diabete, come le malattie cardiache e renali. L’indice glicemico di fagioli e legumi è di circa 10, il che significa che il consumo di questi alimenti non provoca un aumento significativo della glicemia.