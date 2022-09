I veri ficcanaso solo quelli che non hanno bisogno di una vera “motivazione” per impicciarsi delle problematiche e dei fatti altrui. Si tratta molto spesso di personalità fortemente bisognose di curiosare ma che hanno sviluppato nel corso della vita in più di un’occasione qualche tendenza particolare che li vede sempre al centro di ogni questione che non li riguarda minimamente. Di contro esistono anche persone che non sono minimamente intenzionati a ficcare il naso in giro, anzi sono famosi proprio per farsi “gli affari propri” sempre e comunque. E questi segni sono sicuramente i seguenti, secondo lo zodiaco che sono famosi per farsi gli affari propri.

I segni che si fanno gli “affari propri”. Li conosci?

Scorpione

Scorpione è un segno selettivo, vale a dire è abituato a scegliere molto accuratamente ogni cosa, e non ama le perdite di tempo. Preferisce trascorrerlo in maniera proficua o con persone che ama e che rispetta. Non disdegna il pettegolezzo ma lo apprezza solo se non “danneggia” nessuno, e non risulta mai essere interessato in cose che non lo riguardano.

Sagittario

Conosce tante cose, ma non per sua “volontà”, quanto piuttosto per la capacità di tenere i segreti. E’ un segno mediamente riservato, difficilmente giudica gli altri e se lo fa, tende a sviluppare pensieri costruttivi e non critici. Sagittario difficilmente “parla alle spalle”.

Pesci

Pesci ama la socialità anzi spesso vorrebbe farne parte in maniera più incidente, ma non è assolutamente un profilo che sembra essere intenzionato a farsi gli affari degli altri se non in maniera molto marginale. E’ qualcosa che travalica l’educazione e fa parte della propria caratura.