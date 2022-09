Ecco come velocizzare il metabolismo e tornare in forma dopo le vacanze

Velocizzare il metabolismo al ritorno dalle vacanze ti sembra quasi una missione impossibile per una persona pigra come te? Tornare in forma può essere difficile, soprattutto se si è stati fuori dai giochi per un po’ di tempo. Prima di iniziare, è importante capire perché vuoi rimetterti in forma. Molte persone commettono l’errore di cercare di velocizzare il metabolismo senza capire bene perché lo fanno.

Altri decidono di mettersi in forma ma non hanno un piano chiaro su come farlo. Se non si ha in mente un obiettivo specifico, sarà molto difficile rimanere motivati e seguire i progressi. È altresì importante fissare obiettivi realistici e rimanere motivati durante il percorso. I benefici del rimettersi in forma sono molti, come il miglioramento dei livelli di energia, del sonno e della fiducia in se stessi.

Velocizzare il metabolismo in tre fasi

Ci sono molti modi diversi per velocizzare il metabolismo come seguire una dieta a base di prodotti con fibre e bere molti liquidi per disintossicare il sistema digestivo. Poi, dobbiamo fare sport per attivare le funzioni metaboliche e l’intestino. Se seguire un programma ti riesce difficile cercati un compagno di allenamento. Avere un compagno di allenamento è uno dei modi migliori per rimanere motivati.

Un altro ottimo modo per riuscire nel tuo intento è fissare degli obiettivi a breve termine. Non concentrarti, come spesso succede, sull’ammontare dei chili che vuoi perdere ma concentrati sugli sforzi che dovrai fare per mettere in moto il tuo metabolismo. Concentrarsi su traguardi reali e immediati sono un aiuto a proseguire.

Per esempio, pensa: “Devo riuscire a bere 2 litri di acqua al giorno” oppure “Devo compiere questo tot di allenamenti alla settimana”. Questi elencati sono obiettivi misurabili e di conseguenza facili da raggiungere. Per riuscire nell’intento è necessario tenere traccia dei progressi, così ti sembrerà di ottenere dei risultati specifici.

In tal senso ti consiglio di utilizzare un’applicazione per il fitness o se sei una persona che ama ancora scrivere, puoi appuntare i progressi usando un diario o un foglio di calcolo sul computer o sul telefono. In poche settimane questi piccoli obiettivi diventeranno un’abitudine e si potrà pensare ai successivi passi da compiere.

Allenamento costante e quotidiano

Uno degli errori più gravi che si commettono quando si inizia un programma di allenamento è quello di non sfruttare al massimo il tempo a disposizione. Ci sono alcune cose che si possono fare per sfruttare al meglio il tempo di allenamento. Innanzitutto, assicurati di allenarti in una stanza ben illuminata e priva di distrazioni. Questo ti aiuterà a rimanere concentrato sull’allenamento.

Un’altra cosa che si può fare per sfruttare al meglio il tempo di allenamento è ridurre la quantità di tempo in cui ci si allena. Esistono diversi tipi di allenamento, come l’HIIT, i circuiti e il sollevamento pesi, che sono ottimi per tenersi in forma. Questi tipi di allenamento sono solitamente più brevi di quelli tradizionali e ugualmente efficaci. Ricordati che per sfruttare al meglio il tempo di allenamento dovrai creare una routine di allenamento quotidiano.