L’amore è una cosa tanto potente quanto complessa e tutti i generi necessitano di una dose di attenzioni che possono “richiedere” in molti modi diversi dal partner di turno. Si tratta di una metodologia che richiesta che può essere scaturita da gesti, comunicione verbale e non oltre che da una complessa struttura e capacità di farlo capire alla controparte. C’è chi è più “autosufficiente” e chi invece ha bisogno di essere attenzionato dal partner…quali sono i segni che reclamano più attenzioni secondo lo zodiaco?

I segni zodiacali che hanno bisogno di più attenzioni dal partner sono questi!

Pesci

E’ un segno romantico, e da buon profilo romantico non può che avere un’idea molto particolare e “forte” nei confronti delle attenzioni che spesso hanno una “portata” comunicativa cocsì ampiada travalicare le parole ed i fatti. Pesci è molto “sottile” nel far capire quando c’è bisogno della presenza della controparte senza essere invadente.

Capricorno

Molto più diretto ma anche molto bisognoso della controparte, in moltissimi casi. Anche se a Capricorno piace fare “il duro”, ha bisogno spesso di supporto e conferme, e queste non possono che provenire anche dal partner di turno.

Vergine

Vergine non ha bisogno di un partner per forza, ma quando trova la persona giusta, o pensa che questo sia avvenuto, generalmente non si fa problemi a “reclamare” le attenzioni ma lo fa in maniera spesso “traversale” e non diretta, poco invadente ma presente. Insomma Vergine non eccede ma fa sentire e capire quando ha bisogno di attenzioni senza dubbio.