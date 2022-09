Quando e dove vedere la fioritura dei ciliegi in Italia: la guida ufficiale

Uno degli spettacoli più belli della natura è la fioritura dei ciliegi. Questo meraviglioso spettacolo, è una delle cose più belle da vedere con l’arrivo della primavera. Non serve per forza andare in Giappone per godere del tripudio di colori e profumi della primavera. In giro per l’Italia ci sono numerosi luoghi da raggiungere per godersi lo spettacolo dell’Hanami.

Contea dei Ciliegi, nelle Marche un bosco di ciliegi

Negli otto ettari del parco naturale di Pedaso, in provincia di Fermo, sorge la Contea dei Ciliegi dove si possono trovare 10 qualità diverse di alberi di ciliegio. Attrezzato con panchine e spazi liberi per potersi rilassare, il bosco marchigiano è un eccellente luogo in cui rilassarsi e godere il candido colore rosa degli alberi. Ma per poter vivere a pieno l’esperienza, perché non andare ad aprile quando si svolge il festival Pedaso Hanami?

La collina dei ciliegi a Milano

Con più di 800 alberi, la piccola collina denominata proprio “dei Ciliegi”, si trova nel quartiere milanese Bicocca. Sulle pendici dell’altura, si possono vedere più di una varietà di alberi di ciliegio. Il periodo migliore per vederli? Sicuramente a partire dalla primavera, quando potremmo iniziare a vedere la loro fioritura che riesce a regalarci sempre uno spettacolare scenario.

Roma, Parco dell’Eur

Il Parco dell’Eur di Roma è forse l’angolo di Giappone più famoso in Italia. I ciliegi presenti nel giardino giapponese di Roma furono donati da Tokyo e ogni anno, durante i giorni della fioritura, vi regaleranno uno davvero uno spettacolo unico.

Contea dei Ciliegi, Pedaso

Nelle Marche, c’è un vero e proprio parco dedicato ai ciliegi di proprietà di un agriturismo, stiamo parlando della Contea dei Ciliegi. Celebre per la loro particolarità che ogni anno apre le porte a tutti visitatori per celebrare l’Hanami. Il festival Pedaso Hanami si terrà più o meno mese di aprile, e sarà un festival che si terrà dalla mattina fino al tramonto, per poter ammirare i colori degli alberi in fiore.

Quando vedere la fioritura dei ciliegi in Italia

Il periodo di quando vedere la fioritura dei ciliegi in Italia dipende molto dall’andamento della stagione e del clima. Generalmente però è il mese di aprile fino ad inizio maggio a rappresentare il momento di massima fioritura dei ciliegi. Se la stagione è però particolarmente fredda questo può spostarsi più avanti facendo diventare il mese di maggio il mese migliore per vedere la fioritura. Spesso però dopo la fioritura arriva un’ondata fredda che interrompe anzitempo questo meraviglioso spettacolo.