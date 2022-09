Il Bokashi è un metodo di compostaggio originario del Giappone. Consiste nella produzione di un fertilizzante 100% organico ricavato da un processo di fermentazione. Questo processo trasforma i rifiuti di cucina in humus ricchissimo di proprietà nutritive.

Questo fertilizzante organico fermentato potrà arricchire il terreno dell’orto o del giardino o del frutteto perché ricco di microorganismi benefici. Non di larghissimo utilizzo, oggi il bokashi si sta molto diffondendo tra gli appassionati di giardinaggio fai da te. Questo perché è un metodo di compostaggio facile da eseguire anche a casa. Inoltre, non lascia sgradevoli odori e che necessita di poco spazio e un minimo di attenzione.

Questo metodo di compostaggio è geniale: si chiama Bokashi

Il Bokashi è il nuovo metodo per trasformare i rifiuti alimentari in un ottimo e organico fertilizzante da utilizzare per il proprio orto o giardino.

Il Bokashi si ricava a seguito del miscuglio di letame, terra, paglia, crusca e leviti vari. I rifiuti utilizzati saranno quelli provenienti dalla cucina e ovviamente di natura organica. Questi grazie al processo di fermentazione che si attiverà all’interno del contenitore apposito, diventerà un fertilizzante ricchissimo per la terra da coltivare a fiori, frutta, orto.

I microorganismi rilasciati al suolo dal fertilizzante realizzato con bokashi rende la terra morbida e facilita la crescita delle radici delle piante, e renderà le piante più rigogliose, più sane e anche più saporite.

Sempre più apprezzato dagli appassionati di giardinaggio con animo green, il metodo bokashi ha il vantaggio importante di potersi praticare a casa, senza grandi difficoltà. Viene praticata infatti utilizzando una compostiera di dimensioni compatte e dalla chiusura ermetica che si può tranquillamente posizionare in cucina perché i rifiuti umidi utilizzati non marciscono e non rilasciano cattivi odori.

Per iniziare e preparare il compost con metodo bokashi è necessario l’uso di uno speciale secchio chiamato appunto secchio bokasci con chiusura ermetica: qui vengono depositati gli scarti della cucina e altri materiali di origine organica che subiscono un processo di fermentazione anaerobica, senza ossigeno.