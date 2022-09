Se il tuo cucciolo di cane non abbaia, ecco cosa significa

I cani hanno un linguaggio del corpo molto ricco che gli permette di comunicare emozioni e sensazioni a noi, ai loro simili o ad altri animali. Abbaiando, il cane riesce ad esprimere le sue emozioni ed è il modo migliore che ha per comunicare. Ma a volte può capitare che un cane non abbai a causa di una malattia specifica, come la laringite, ma in altri casi la condizione può essere dovuta ad alcune abitudini sbagliate.

Cane che non abbaia: possibili cause

Innanzitutto occorre ricordare che se un cane non abbaia non è detto che debba avere un problema di salute. Ogni cane infatti ha la sua indole e il suo temperamento e ci sono cani che, per natura e per genetica, abbaiano pochissimo, quasi mai. Se però sospettate che ci sia qualcosa di anomalo, la prima cosa da fare quando si nota un comportamento anomalo nel cane è cercare di capire se non ha qualche problema di salute. Se il cane non riesce ad emettere suoni e all’improvviso smette di abbaiare, potrebbe ad esempio avere un problema di qualche tipo alle corde vocali. Anche una banale laringite può provocare afonia, così come una ferita o una qualsiasi infiammazione della trachea o delle vie respiratorie superiori. Infatti questi, possono essere talmente fastidiosi da impedire del tutto al cane di emettere suoni.

Cucciolo di cane che non abbaia

A volte sono i cuccioli a non abbaiare e in questo caso la cosa impensierisce ancora di più i padroni. Questo perché i cuccioli sani e in buone condizioni psicologiche generalmente abbaiano più spesso dei cani adulti. Se un cane cucciolo non abbaia è buona cosa portarlo dal veterinario per controllare il suo stato di salute generale. Poi, se non abbaia, occorrerà verificare che il suo apparato fonatorio sia a posto, e che non abbia subito ad esempio un trauma o un intervento chirurgico. Se invece si tratta di un cucciolo che avete appena accolto in casa, il suo silenzio potrebbe essere dovuto alla diffidenza iniziale che i cagnolini possono avere all’inizio. Dovrete iniziare ad instaurare una relazione, il cucciolo dovrà cominciare a fidarsi di te e soltanto allora inizierà ad esprimersi anche abbaiando.

Questione di tempo

Un’altra possibilità per spiegare perché il vostro cane non abbaia è il fatto che si sta “acclimatando”. Di solito è il caso di cani provenienti da rifugi o dalla strada. Il fatto è che l’animale, finché non si sarà adattato al nuovo ambiente, non mostra completamente la sua personalità. Con il passare dei giorni, il cane si tranquillizzerà e guadagnerà fiducia. Allora di certo comincerete anche a sentirlo abbaiare. È una questione di tempo, in questi casi.