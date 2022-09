Il contesto crypto, ossia quello che determina e regolarizza l’intero “universo” delle criptovalute sta attraversando una profonda crisi di valore, ed essendo questo fondamentalmente basato sulla quantità di persone o entità che acquista e che possiede una o più criptovalute, risulta essere profondamente volatile. Il concetto crypto è nato fisicamente e concretamente nel 2009, quando è stata messa a punto la prima tipologia, conosciuta come Bitcoin, che in meno di 15 anni ha completamente modificato il concetto stesso di moneta elettronica alternativa.

Bitcoin, ecco il valore sorprendente che raggiungerà: “da non credere”

Sviluppata dal tutt’ora anonimo e sconosciuto personaggio che si nasconde dietro lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, Bitcoin ha evidenziato diverse proprietà uniche ed interessanti nel panorama della finanza tradizionale. Anche se contengono il suffisso “valute” le criptovalute non sono considerabili tali in quanto non sono controllate da alcuna forma di entità, banca o governo centrale, che può quindi influenzarne il valore ma anche il funzionamento.

Bitcoin infatti ha inaugurato il concetto stesso di crypto, che ha portato un aumento di valore delle proprie monete (i token, ossia le ricompense sviluppate dietro il lavoro di decriptazione), corrispondente alle persone che le hanno acquistate. Bitcoin ha avuto un enorme impennata di valore negli ultimi anni, soprattutto a causa di influencer importanti come Elon Musk che hanno condizionato parecchio il decorso delle criptovalute. Il valore ha infatti superato gli 69.000 dollari lo scorso anno, dopo che meno di 10 anni fa il valore di un singolo token BTC non superava i 1000 dollari statunitensi.

Ad oggi a causa di crisi economiche, energetiche e una condizione dettata dall’inflazione, gran parte delle criptovalute è al ribasso perchè molti investitori preferiscono investire le risorse su altre tipologie di materiali. Il valore non si discosta molto dai 20 mila euro di valore attuale, ma con l’ultima parte dell’anno molti investitori hanno dichiarato di voler “puntare” nuovamente su Bitcoin. Questo dovrebbe provocare una nuova impennata che potrebbe far arrivare il valore sui 30 mila dollari nel giro di un mese.