Il concetto di tenebroso può scaturire sensazioni discordanti e non sempre uguali a seconda delle persone che “assistono” a determinati comportamenti così considerabili. In particolare nel mondo femminile sono le donne definibili tenebrose spesso a dividere i giudizi ed a rubare la scena, perchè volente o nolente si tratta delle personalità più intriganti o comunque degne di nota. Ma non è facile trattare con loro, si tratta di personalità che celano gran parte delle loro intenzioni. Quali sono le donne tenebrose secondo lo zodiaco?

Le donne tenebrose secondo gli astri sono le seguenti!

Bilancia

Bilancia sa cosa ama ma difficilmente lo palesa agli altri, sia per una questione di “conservazione” ma anche per mantenere il segreto. La donna in questione sembra avere una doppia coscienza se non addirittura una doppia vita, ma è molto causato dalla loro abitudine a tenere “due piedi in una scarpa”.

Sagittario

Dipende molto dai momenti in quanto la Sagittario è aperta è solare quando le cose vanno bene, ma diventa una brutta “gatta da pelare” in condizioni avverse. Lo sanno bene le personalità che sono “costrette” ad avere a che fare con loro anche contro la volontà propria. Sagittario diventa scostante e tenebrosa in modo insospettabile quando è in crisi.

Gemelli

E’ quella che non dovrebbe stupire da trovare in lista: la Gemelli è incoerente e particolarmente difficile da comprendere ma a volte risulta impossibile da decifrare e da “schiodare” da un comportamento criptico e talvolta fastidioso anche da parte delle personalità che la conoscono.