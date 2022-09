Con la maturità generalmente si “migliora” o comunque si acquisisce una consapevolezza tendente verso l’alto e un senso di responsabilità che ci fa agire in modo deciso verso alcune direzioni. Eppure anche in età adulta ci sono segni zodiacali che sono famosi per rimanere scapestrati, delle “teste vuote”, insomma personalità che agiscono senza una vera e propria forma di morale definita. Non significa che non abbiano le proprie regole ma queste non sembrano congiungere in qualcosa di definito. Tra i segni scapestrati spiccano alcuni in particolari che dividono inevitabilmente i giudizi.

Conosci i segni zodiacali che sono naturalmente scapestrati? Eccoli!

Acquario

Acquario resta sempre un po’ ragazzino ma è in età adulta che solitamente fa più fatica a comprendere cosa fare della propria vita e, cosa più importante, non sa mai benissimo quando deve comportarsi in un certo modo. Pecca soprattutto nei contesti formali in quanto raramente fa quello che dovrebbe o che gli viene ordinato.

Capricorno

Capricorno segue le proprie regole, che sono non così rigide ma che nessuno può provare a mettere in discussione. Non si considera scapestrato ma una sorta di “tenue ribelle”, una personalità che non vuole mai realmente piegarsi alle convenzioni ed alle morali altrui. Questo avviene solo in particolari condizioni, ad esempio quando è costretto oppure innamorato.

Pesci

Non è il classico ribelle ma difficilmente si riesce a cambiare il modus operandi del Pesci in maniera convincente ed effettiva. Resta sempre un po’ immaturo ed eccessivamente “se stesso” in tantissime occasioni al punto che fa esclamare “non cambi mai” in più di un’occasione. E’ poco direzionato verso il cambiamento soprattutto per pigrizia.