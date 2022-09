Ecco come chiudere correttamente la tua piscina per l’autunno

La piscina per l’autunno va chiusa correttamente se vogliamo continuare a usarla allo stesso modo l’anno successivo. Quando le temperature iniziano a raffreddarsi e le giornate si accorciano, è il momento di pensare alla chiusura della piscina per la stagione. Anche se può essere una tentazione lasciare la piscina ferma fino alla primavera, prendersi il tempo necessario per chiudere correttamente la piscina darà i suoi frutti quando il clima si riscalderà di nuovo.

Chiudere correttamente la tua piscina per l’autunno

Prima di chiudere la piscina, è necessario svuotarla. Se la piscina è dotata di pompa e filtro, è possibile spegnerli e scaricare l’acqua attraverso lo skimmer. Se non si dispone di pompa e filtro, potrebbe essere necessario scaricare l’acqua utilizzando il tappo di scarico sul fondo della piscina. Con una piscina con pareti in vinile, invece, è possibile rimuovere l’acqua utilizzando un tubo flessibile. Quella in vetroresina, richiederà una pompa di rimozione dell’acqua per drenare l’acqua.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa, ma esiste un metodo per mantenere fresche le rose

Una volta svuotata la piscina, sarà necessario pulirla accuratamente prima di riporla per l’inverno. In questo modo si eviterà di doverla pulire di nuovo una volta riaperta la primavera successiva. Per pulire l’acqua si può usare un normale shock per piscine. In questo modo si eliminano le alghe e i batteri presenti nell’acqua. Un pulitore come Pool Blaster rimuove le alghe dai lati della piscina.

Prima di riporre la copertura della piscina, è necessario rimuoverla dalla vasca. Le coperture per piscine sono progettate per essere conservate al chiuso, al riparo da pioggia, neve e sole. Prima di riporla, è necessario pulire la copertura e asciugarla. Prendiamoci un po’ di giorni a disposizione per seguire tutti i passaggi.

Dopo aver tolto la copertura dall’acqua e averla pulita, è necessario riporla correttamente. Se avete una piscina fuori terra, potete arrotolare la copertura e riporla in un luogo asciutto come un garage o un capannone. Una piscina con bordi in vinile va scossa così da preservare la salute delle pareti.

Come si fa? Si tratta di far oscillare la piscina avanti e indietro mentre alcune persone si trovano al suo interno per distribuire il peso. In questo modo si evita che le pareti della piscina si abbassino a causa del peso dell’acqua. Questa operazione va eseguita prima di chiudere la piscina, poiché sarà vuota.

Aggiunta di prodotti chimici come protezione del freddo

Qualora avessimo una piscina in cemento o in vetroresina, dovremo aggiungere un prodotto chimico di svernamento per evitare che l’acqua geli. Una possibilità è quella di utilizzare l’antigelo. Questa operazione viene talvolta definita “svernamento della piscina”. Si tratta di aggiungere l’antigelo all’acqua per evitare che si congeli.

Si può anche utilizzare un prodotto come Pool Winterizer che combina l’antigelo e altri prodotti chimici per proteggere la piscina e facilitarne l’apertura in primavera. Un’altra opzione è quella di utilizzare un prodotto a base di calcio. Questo prodotto impedisce all’acqua di congelare, ma non scioglie il ghiaccio che si forma. È possibile utilizzare un prodotto come Cal-Free o Pool Magic per evitare che l’acqua geli durante i mesi invernali.