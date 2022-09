altre forme comunicative. Esistono persone che riescono ad esprimere concetti anche molto profondi quasi stando zitti, mentre per altri è difficile, e hanno bisogno di concetti complessi per esprimersi al meglio. Però tutti abbiamo conosciuto o avuto a che fare con persone logorroiche, ossia che tendono a “dilungarsi” in discorsi anche molto lunghi e articolati che possono scaturire diverse emozioni, solitamente non positive, negli altri. Secondo lo zodiaco le persone più logorroiche sono le seguenti.

Le persone più logorroiche dello zodiaco sono queste! Eccole!

Gemelli

Non ama parlare molto ma risulta tedioso in quanto logorroico perchè ha la percezione di non riuscire ad esprimersi come vorrebbe. Gemelli deve fare i conti con una personalità “divisa” in due parti, quindi a tratti è molto sintetico ma quando è confuso diventa l’opposto, dilungandosi in discorsi futili e fastidiosi in molti casi.

Leone

Sono logorroici ma sanno “vendere bene” le proprie parole. Anche se ripetono concetti più volte i nati sotto questo segno riescono a non dare l’impressione di ripetitività ma comunque alla lunga sono fastidiosi perchè quando parlano sono nel loro habitat e perdono la concezione del tempo e quindi si trovano a fare i conti col tempo.

Scorpione

Diciamo che “dipende dal contesto”. Difficilmente Scorpione parla a vanvera ma se si trova in una situaizone a lui favorevole si scatena con le parole, essendo un segno che ama molto ribadire concetti che conosce. Insomma è un ripetitivo logorroico, ma che riesce comunque a non tediare troppo. Anche perchè ha il pregio di fermarsi prima di essere realmente di “troppo”.