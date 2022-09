Chi ama la solitudine e non ha paura di restare solo non è una persona misantropa o antisociale, solamente ha meno ansie e necessità. Ci sono molti stereotipi circa gli uomini e le donne che provano la preferenza per la solitudine. Si è abituati a dire che sono persone misantrope, con problemi sociali o incapaci di chiarire i problemi che la vita esibisce fuori di casa. Però questi stereotipi sono sbagliati, idee preconfezionate basate in modo naturale in miti mai discussi. Siamo sicuri che la mente di talipersone è assottigliata dall’isolamento o sono al contrario sani tanto quanto il resto della popolazione.

Chi ama la solitudine ha problemi sociali? Ecco tutta la verità

Quando si parla di persone sole bisogna avere in considerazione che diverse persone che amano la solitudine è perché hanno sperimentato molestie o complessità sociali. Difatti tali persone non sentono una vera predilezione per la solitudine; rimangono isolate contro la loro volontà e, per questo, non si possono dire che prediligano restare sole in maniera reale. Questa è semplicemente un effetto del desiderio di evitare un danno.

Quando parliamo di persone che prediligono la solitudine ci riferiamo invece a chi, non solo non declina il tempo trascorso con sé stessi, ma lo abbraccia e lo trasforma in una parte primaria della propria vita. Difatti non hanno paura di restare con sé stessi senza nessun altro, e beneficiano di situazioni di solitudine, sperimentandoli come attimi di calma. Dall’altro lato, queste persone hanno smarrito la paura di rimanere single, per lo tanto c’è stato un tempo in cui l’avevano.

Non è che obbligatoriamente preferiscono stare senza partner in ogni contesto, ma non lo vedono come un obiettivo di vita rilevante e che bisogna appagare ad ogni costo. probabilmente il risultato più sconvolgente di queste analisi è che mentre le persone che in genere beneficiano della solitudine non sono né più estroverse né più introverse delle altre, le persone che non hanno paura della solitudine non sono più riservate, ma tutto il contrario: traggono beneficio del prendere parte a situazioni sociali.

Tale conferma che non prediligono la solitudine per convenienza, ma solamente non si obbligano a stare in coppia, dal momento che per esempio sono serenamente in grado di sostenere conversazioni con sconosciuti.