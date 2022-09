Spesso una personalità che viene considerata amante del lusso viene bollata come superficiale e classista, ma il lusso è anche qualcosa di legato alla cultura del bello, indifferentemente se questo può dividere i giudizi. Rappresenta anche una sorta di raggiungimento del successo sociale, spesso chi ama il lusso non gode di una nomea molto positiva, anche se spesso questo tratto identifica le personalità ambiziose e alla ricerca di successo. Secondo lo zodiaco alcuni segni in particolari sono legati al concetto di lusso e tendono a ricercarlo con frequenza.

I segni che amano il lusso più di tutti! Li conosci?

Bilancia

Il lusso costituisce lo sfarzo ma non nel senso “economico” del termine. Per Bilancia il lusso viene considerato come qualcosa di esclusivo ed anche se non “costa molto” economicamente se scaturisce sensazioni positive, va più che bene. Bilancia premia quindi l’esclusività e l’unicità più che il valore economico.

Vergine

Non è un segno che “ambisce a divenetare ricco” per forza ma è un amante del bello, ed è legato in maniera a assoluta a provare attrazione per le cose costose e sfarzose, ma assolutamente non pacchiane. Percepisce la qualità nelle cose senza neanche guardare il prezzo.

Gemelli

Gemelli ama il denaro, ma come “mezzo” e non come fine. Per questo motivo ama ricordare a se stesso ed alle persone che lo conoscono che con i soldi è possibile ottenere se non la felicità assoluta, perlomeno una più che decente “scappatoia” in tal senso. Gemelli quindi si lega al lusso come idea.