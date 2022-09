Come comportarsi con un maniaco del controllo: parla l’esperto

Conoscere un maniaco del controllo significa doversi rapportare con una persona difficile che richiede un notevole dispendio di energie. Molti di noi hanno a che fare quotidianamente con maniaci del controllo, che si tratti di un capo, di un collega o di un familiare. I maniaci del controllo sono spesso persone di alto livello che vogliono che tutto sia fatto a modo loro.

Quando si ha a che fare con un maniaco del controllo, può essere difficile sapere come reagire e frustrati dalla situazione. Ma dobbiamo sempre ricordarci che questa persona non sta cercando di essere difficile; vuole solo che le cose vadano secondo il suo piano preciso. L’importante è non lasciare mai che influisca sulla nostra salute mentale. Prendiamoci cura di noi stessi e mettiamo subito dei paletti, altrimenti sarà difficile in una fase successiva riappropriarci della nostra autonomia.

Come affrontare un maniaco del controllo

Quando si ha a che fare con un maniaco del controllo, ci sono alcuni consigli che possono aiutare a superare la situazione. Innanzitutto, possiamo provare un acuto senso di frustrazione e quindi lasciarsi trasportare dalla rabbia. Quando ciò accade, dobbiamo concentrarci sul motivo per cui vi trovate in quella situazione e sull’obiettivo finale.

Dobbiamo imparare a ignorare il fatto che il maniaco del controllo è frustrante da gestire. Questo risulta particolarmente utile nel contesto lavorativo quando ci troviamo costretti a gestire un capo o un collega con queste qualità.

Un altro stratagemma per tenere a bada questa patologia è apporre più domande il più possibile. Le domande possono aiutare a mantenere calmo il maniaco del controllo poiché dimostrano interesse e desiderio di comprendere le diverse esigenze. Nella maggior parte dei casi la persona si calmerà e cercherà di spiegare in maniera dettagliata e approfondita il suo punto di vista. Manteniamo la calma.

La psicologa racconta come trattare con queste persone

La dottoressa Daria Zakarova è psichiatra e psicoterapeuta, specializzata in terapia delle relazioni. Le abbiamo rivolto alcune domande sulla mania di controllo e su come affrontare un maniaco del controllo. Forse ci aiuteranno a costruire un rapporto con questo tipo di persone meno conflittuale e più pacifico.

Perché alcune persone sono maniache del controllo?

La ragione più comune per cui le persone sono maniache del controllo è che non sono state in grado di ottenere ciò di cui avevano bisogno o che volevano da bambini. Da bambino, il modo migliore per ottenere dai genitori ciò di cui si ha bisogno è essere dispotici. Se un bambino ottiene dal genitore ciò di cui ha bisogno, non è un controllore e quindi, da grande, non lo diventerà.

Qual è il modo migliore per affrontare un maniaco del controllo?

La risposta è: non stiamo con un maniaco del controllo. Meno tempo si sta con una persona così problematica e più la relazione sarà duratura. Non cadiamo nell’errore di ricercare sempre la sua approvazione. Per avere il controllo, dobbiamo essere noi a stabilire le regole, nonché a prendere le decisioni. E in caso di sottomissione dobbiamo allontanarci il prima possibile.