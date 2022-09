Ecco come allontanare le limacce da casa e dal tuo orto: la guida pratica

È possibile allontanare le limacce e le lumache da casa e dall’orto, senza ricorrere a prodotti chimici. Non farti ingannare dall’apparenza! Nonostante l’aspetto simpatico, chiocciole, lumache e limacce sono molto dannose per il tuo orto. In una notte sola sono in grado di divorare quasi tutte le piante del tuo giardino.

Allontanare le limacce da casa e dall’orto in modo naturale

Se le foglie delle tue piante hanno insoliti buchi, sembrano mangiucchiate o ricoperte di strisce argentee, è probabile che siano state aggredite da limacce e lumache. Questi segnali saranno l’indizio più evidente di un loro passaggio, perché i molluschi si muovono durante le ore serali, quando le temperature diminuiscono.

Le limacce sono particolarmente ghiotte di piantine giovani, ortaggi a foglia tenera, come l’insalata, e di piante ornamentali. In poche ore possono letteralmente divorare gran parte del tuo orto, ecco perché è importante scoprire dei modi naturali per allontanarle da casa.

La birra e la crusca attirano le lumache

Per sconfiggere le limacce, potresti puntare sui loro punti deboli. Questi molluschi sono golosi di crusca e birra. Se riempirai di crusca un piccolo recipiente di plastica e poi la infilerai nel terreno, attrarrai le lumache dentro la bottiglia. Il giorno dopo ti basterà prenderla e liberare i molluschi lontano dal tuo orto, senza fare loro del male. In alternativa alla crusca, potresti utilizzare anche le classiche crocchette di cani e gatti.

Limacce, lumache e chiocciole sono molto ghiotte di birra e lieviti. Se verserai un po’ di bevanda in un sottovaso, i piccoli molluschi saranno inevitabilmente attirati dall’odore. Finiranno con il cadere dentro il sottovaso e annegare. Una soluzione così radicale è consigliabile, solo se è in corso un’infestazione e la situazione è ormai sfuggita di mano.

I gusci d’uovo per allontanare le limacce

Prima di ricorrere a metodi più crudeli, potresti considerare l’ipotesi di prevenire il problema. Con i gusci d’uovo potrai tenere lontane le limacce dall’orto in modo naturale, Sarà sufficiente spezzettare dei gusci d’uovo e spargerli sul terreno vicino alle tue piantine. I piccoli frammenti taglienti impediranno alle lumache di strisciare e avvicinarsi all’orto e i tuoi ortaggi saranno salvi.

Tieni a mente che questa operazione andrà compiuta ogni volta che pioverà, perché il temporale spazzerà via i gusci d’uovo. Si tratta di un rimedio efficace e usato da molti, per allontanare le limacce da casa senza l’uso di prodotti nocivi e inquinanti.

Le lumache odiano alcune piante aromatiche

Altrimenti potresti coltivare nell’orto o in terrazzo alcune piante aromatiche detestate dalle lumache. Il loro aroma, particolarmente indigesto ai molluschi, li terrà distanti dal giardino. Le piante, con un’azione repulsiva più efficace nei confronti dei molluschi, sono la menta, il rosmarino, l’aglio, la salvia, l’ortica, il prezzemolo, il peperoncino e il finocchio.

Potresti, sennò, realizzare un macerato con acqua e una erba aromatica e poi spruzzarlo sul terreno, su piante e ortaggi. Così facendo, non allontanerai solamente le limacce dal giardino, ma ti sbarazzerai di altri fastidiosi invasori, come le formiche e gli afidi.