Siamo quasi tutti interessati a qualcosa o qualcuno, e se non si tratta di una persona o un’entità, abbiamo sicuramente le nostre preferenze in ambito professionale, di comportamento e legato allo svago, preferenze che riflettono il nostro carattere. E’ abbastanza normale infatti manifestare attenzione quando c’è qualche che ci piace in ballo, ma per alcuni la situazione è diversa, in quanto esistono profili caratteriali che sembrano disinteressati in ogni cosa o almeno questa è l’idea che sono soliti dare. Secondo lo zodiaco i seguenti sono i profili disinteressati.

Ecco i profili disinteressati secondo lo zodiaco. Li conosci?

Scorpione

A Scorpione piacciono tantissime cose, ma non è semplicissimo imparare a comprenderlo in quanto sono piuttosto criptici, quasi senza volerlo, quando devono manifestare interesse. La cosa cambia solo relativamente quando si interessano a qualcuno, e anche quando sono innamorati. Non sono così espansivi e solo in privato fanno capire il proprio interesse. Per il resto, sono quasi imperturbabili.

Capricorno

Sembra quasi vergognarsi delle proprie passioni, anche perchè vuole inconsciamente mantenere un aspetto sempre “da duro”. Se ama tante cose o tante persone, Capricorno è convinto che così appare “fragile” o criticabile da qualche punto di vista. Anche se appare un po’ finto per questo motivo, risulta essere effettivamente una “Sfinge” quando deve palesare le proprie emozioni.

Sagittario

Il discorso è diverso per Sagittario che a tratti non sembra avere realmente preferenze, pare “andargli bene” tutto o quasi, quindi un evidente interesse difficilmente viene palesato dai nati sotto questo segno. Bisogna saper leggere tra le righe e comprendere quando realmente Sagittario “cela” qualche reale emozione speciale