Da buoni “animali sociali” noi esseri umani siamo portati ad esprimerci e legarci a diverse categorie che corrispondono a quelle dei nostri simili. E’ normale provare una sorta di legame sociale per qualcuno o per distinti gruppi di persone che condividono qualcosa con noi, anzi risulta abbastanza facile “invidiare” e rispettare le persone che possono vantare una capacità sociale tendenzialmente alta. Eppure ci sono persone che non riescono o non vogliono apparire sociali, preferendo quindi manifestare una sorta di “astio” o difficoltà verso questo concetto. Non per forza si tratta di indivudui che amano la solitudine. Ecco i segni che non amano la socialità.

I segni che non amano la socialità! Li conosci?

Vergine

Si considera molto selettivo nelle amicizie, e la realtà è che risulta essere anche mediamente classista, non tutti sembrano sufficientemente speciali per essere considerabili alla sua latezza. Ma Vergine si considera speciale solo in parte, in quanto non è minimamente interessato a farsi piacere la maggior parte delle persone.

Cancro

Discorso molto diverso per Cancro che invece non si sente sufficientemente “a proprio agio” in molti contesti amicali. Per questo tende ad isolarsi oppure a frequentare vecchie compagnie di amici e conoscnti.

Pesci

Molto chiuso in se stesso, è tendenzialmente quasi allergico alla socialità o è quest’ultima a non “vederlo” di buon occhio. Pesci non ama scendere a compromessi ed è sempre se stesso, ma questo lo porta ad adattarsi difficilmente al contesto sociale comune. Per questo si circonda di persone che fanno parte delle stesse “nicchie” che rapprsenta.