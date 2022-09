Oroscopo Paolo Fox settimana dal 12 al 18 settembre 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 12 al 18 settembre 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di settembre procede a gonfie vele. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì e martedì saranno due giorni che lasceranno il segno. Marte sarà in aspetto favorevole ei regalerà una buona dose di energia. Venerdì sarà la giornata migliore per avanzare delle richieste. Sfrutta questo momento per migliorare la tua forma fisica. Domenica unico giorno sottotono.

Toro

Sarà una settimana abbastanza interessante, in special modo per quel che riguarda i rapporti con gli altri, le amicizie e gli incontri. Momenti di forza tra le giornate di mercoledì e giovedì: dovresti approfittarne. Se stai pensando per esempio di acquistare una proprietà potrai muoverti, valutando sempre con molta attenzione. Molto buona la forma fisica: intorno a mercoledì il trigono Sole-Venere-Urano ti regaleranno una bella carica di energia e vitalità.

Gemelli

La settimana comincerà con Luna e Giove favorevoli, lunedì. Sul fronte lavorativo ci sarà da riorganizzare per ricominciare da capo, ma ora sei più forte e reattivo rispetto ai mesi scorsi. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare opportunità di nuovi ingaggi oppure di confermare un accordo. Ora le tue idee valgono come l’oro. Venerdì e sabato la Luna passerà nel tuo cielo: potrebbe amplificare qualche tensione di coppia. Prudenza.

Cancro

Lunedì la Luna in dissonanza ti costringerà a fare particolare attenzione all’umore, qualche pensiero di troppo potrebbe farti arrabbiare. Occorrerà particolare prudenza anche domenica, quando il passaggio della dama bianca nel tuo cielo ti renderà agitato. Non correre rischi inutilmente. Mercoledì le stelle potrebbero riservarti un incontro occasionale piuttosto piacevole.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà letteralmente vincente. Lunedì avrai la Luna e Giove in aspetto ottimo che ti permetteranno di avanzare. Mercoledì e giovedì potrebbero nascere piccoli screzi in amore: meglio usare un po’ di cautela in più. Venerdì e sabato favoriranno i nuovi incontri: chi è solo da tempo, dovrebbe cercare di concedersi un po’ più in amore.

Vergine

Lunedì stimolante e dinamico: sfruttalo al meglio, lavorando su grandi progetti in vista del prossimo anno. Tra martedì e giovedì avrai Venere nel segno e la Luna attiva. Approfittane, per recuperare in amore, soprattutto se da tempo sei rimasto troppo da solo. Venerdì e sabato si preannunciano 48 ore un po’ nervose, stressanti. Faresti bene a rilassarti un po’ di più e rimandare qualche appuntamento alla settimana seguente.

Bilancia

La settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì dovrai fare i conti con la Luna e Giove in aspetto opposto. È probabile che ti sentirai un po’ affaticato o vorrai fermarti, per mettere a posto alcune cose. Intriganti le giornate tra venerdì e sabato. Se sei un cuore solitario, potresti sfruttare queste 48 ore per incontrare nuova gente. Bel momento anche per chi vuole lanciare un nuovo progetto, una nuova idea.

Scorpione

La tua settimana sarà interessante, con qualche pensiero di troppo, legato al lavoro. Lunedì sarà una giornata interessante. Dovresti sfruttare Venere in Vergine per dare largo spazio alle emozioni e mettere da parte i pensieri negativi, le preoccupazioni di troppo. Mercoledì e giovedì saranno 48 ore a rischio contrasti. Dovresti provare a moderare la tua agitazione e la tua aggressività verbale. Cerca di riposare un po’ di più. Ottima la domenica.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana inizierà con una Luna molto bella, lunedì. Avrai una bella carica di energia e più chiarezza che ti tornerò utile per riparare un’eventuale lite nata in passato. Venerdì e sabato saranno due giorni in cui dovrai usare cautela: possibili complicazioni nel lavoro. Meglio evitare i passi falsi. Venerdì la Luna opposta potrebbe farti sentire parecchio lo stress accumulato. Recupero già a partire da domenica.

Capricorno

Lunedì sarà una giornata caratterizzata da molti pensieri, piccoli dubbi e forse perfino una certa stanchezza. Faresti bene a concederti un po’ di meritato relax. Mercoledì le stelle potrebbero riservarti un appuntamento di lavoro importante. Nei prossimi giorni avrai anche una bella ripresa fisica. L’unicia giornata un po’ storta sarà quella di domenica, quando la Luna sarà in opposizione.

Acquario

Lunedì la Luna in aspetto interessante favorirà i sentimenti, ti aiuterà a fare scelte importanti. Giovedì si prospetta una giornata stimolante, anche se il meglio arriverà venerdì. Le stelle potrebbero regalarti qualche bella gratifica inaspettata. Chi desidera un nuovo amore dovrebbe guardarsi attorno. Ora che Venere non è più opposta potresti imbatterti in una persona capace di farti battere il cuore. Martedì e mercoledì 48 ore un po’ sottotono.

Pesci

La settimana comincerà in maniera interessante. Lunedì potrai contare su una buona vitalità e molta energia. Tra venerdì e sabato ci sarà una Luna in aspetto contrario che potrebbe provocare qualche disputa in amore o nel lavoro. La tua bravura è riconosciuta, ma forse non stai avendo l’occasione giusta per mostrarla in pieno. Venerdì e sabato saranno le due giornate più nervose. Domenica molto intrigante.