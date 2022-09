Segreto della longevità: cosa mangiava la regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ci ha lasciato l’8 settembre 2022, all’età di ben 96 anni si è ricongiunta in paradiso col Principe Filippo. 70 anni di regno sulle spalle, tra misteri e dicerie, potenza e mito, sua maestà è la più longeva della storia. Ecco cosa mangiava la regina Elisabetta

Sebbene fosse la monarca più anziana del mondo, è impossibile notare la sua longevità e il suo stato fisico impeccabile per l’età. Scopriamo insieme il segreto della sua longevità.

Cosa mangiava la regina Elisabetta?

Da alcune interviste dall’ex chef reale Darren McGrady, ogni tanto si concedeva cene più abbondanti, ma segue sempre una dieta equilibrata e sana.

La sua dieta prediligeva pesce o pollo alla griglia e insalata/verdure grigliate, spesso a pranzo e cena. Ma una volta al giorno non mancava mai un dolce a fine pasto: gli ingredienti primari erano cioccolato fondente o frutta. Spesso si concedeva un aperitivo con un vino fruttato prima di cena. Quindi sfata di gran lunga il mito di tè e biscotti. Anzi quando lo beveva, lo accompagnava con tramezzini al salmone.

Pertanto non sembra difficile seguire una dieta reale. Partendo dal presupposto che la regina mangiava solo cibi freschi e non confezionati. Ovviamente tutta frutta e verdura fresca e di stagione come consigliano tanti nutrizionisti.

Anche la scelta del cioccolato fondente è saggia; perché molto più magro e sano di quello al latte e ricco di flavonoidi. Inoltre adorava il salmone, ricco di omega 3 e grassi buoni-

Ecco cosa mangiava in una giornata

A colazione Tè senza zucchero con biscotti oppure pane e marmellata e per qualche occasione la tipica all’inglese con uova strapazzate.

Il pranzo tipo prevede pesce con verdure oppure carne bianca con insalata. Le sue preferite erano spinaci e zucchine. Niente patate, riso, pasta se non in compagnia.

La merenda è l’irrinunciabile tè delle cinque, con scones oppure dei tramezzini con salmone e cetrioli, con uova e maionese o prosciutto e senape.

A cena mangia la carne, come l’arrosto di manzo, l’agnello, vitello o tacchino. E a quanto pare non dice di no a un pezzetto di cioccolato e a un calice di champagne anche senza compagnia!