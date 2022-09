Cannoli siciliani: la ricetta originale per prepararli a casa

Il cannolo siciliano è sicuramente il dolce più conosciuto della tradizione culinaria siciliana e tra quelli più famosi della cucina italiana nel mondo. Si compone di due elementi: una cialda a base di farina, strutto e marsala e la farcia di ricotta e zucchero. Pochi ingredienti, che però hanno reso questo dolce uno tra i più buoni ed apprezzati al mondo. Scopriamo come prepararlo a casa!

Ingredienti per 10 cannoli

250 gr di farina 00

40 gr di strutto

60 ml di marsala

2 tuorli (conservate un albume)

30 gr di zucchero bianco

400 gr di zucchero bianco

mezzo cucchiaio di aceto di vino bianco

mezzo cucchiaio di cacao amaro

la scorza grattuggiata di un limone

1 kg di ricotta (potete fare 500 gr vaccina e 500 gr ovina)

olio per friggere o strutto

sale

poco strutto per ungere

Procedimento

Iniziate dalla ricotta. Lasciatela scolare una notte intera coprendo la parte superficiale del cestello con pellicola trasparente in modo che non si asciughi; in questo modo la vostra crema di ricotta sarà meno liquida e più densa.

Quando la ricotta avrà buttato l’acqua in eccesso versatela in un recipiente ampio e iniziate a schiacciarla con una forchetta, quindi unite 400 gr di zucchero bianco e mescolateli bene con la forchetta. Lasciate riposare 8 ore in frigo coprendo con pellicola quindi tiratela fuori e con un setaccio metallico setacciatela. Questo processo serve a rendere la ricotta vellutata e cremosa, eliminando i grumi.

Conservate in frigo la crema di ricotta e concentratevi adesso sulla cialda dei cannoli.

In una ciotola versate la farina, 3o gr di zucchero bianco, un pizzico di sale, i tuorli, il cacao amaro e 40 gr di strutto quindi impastate il tutto con la punta delle dita fino ad ottenere un insieme di briciole granulose. Aggiungete adesso il marsala, la scorza di limone e l’aceto e riprendete a impastare energicamente; il risultato finale dovrà essere un panetto liscio e compatto. Formate una palle e avvolgetela nella pellicola quindi fate riposare in frigo per un ora e mezza.

Preparate i cilindri per dare la tipica forma ai cannoli ungendoli con lo strutto. Tirate fuori l’impasto e porzionatelo in 4 parti uguali quindi ricreate una forma regolare per ognuno di essi e con l’aiuto di una macchina per la pasta sfogliateli tutti ad uno spesso di 2mm. Stendeteli su un ripiano, posizionate un cilindro unto alla volta sulle sfoglie di impasto e con l’aiuto di uno spelucchino ritagliate degli ovali di circa 12 cm di diametro. Recuperate l’impasto in eccesso e rilavoratelo per stenderlo nuovamente e ottenere quanti ovali possibili.

Quando posizionate il cilindro e ricavate l’ovale, bagnate un dito con poco albume e inumidite uno dei due estremi laterali del vostro cannolo quindi ripiegateli sopra il cilindro, in modo da avvolgerlo, e sigillate in modo che il punto inumidito di albume chiuda l’altro lembo sottostante con una pressione delle dita.

In un pentolino dai bordi alti versate abbondante olio per friggere o strutto e quando raggiungerà la temperatura adeguata (170° circa) versate un paio di cannoli alla volta; tirateli fuori quando vedrete che su tutto l’impasto si saranno formate delle bolle e saranno diventati ben dorati e croccanti. Lasciate raffreddare prima di rimuovere le scorze dai cilindri. Cercate di creare una torsione tra cialda e cilindro in modo da rimuoverli senza rompere le prime e non abbiate fretta. Ungete di nuovo i cilindri con altro strutto prima di riutilizzarli.

Farcite le cialde con la crema alla ricotta usando un sac-à-poche o con un cucchiao appena prima di servire a tavola, altrimenti le farete ammollare e perderanno la loro croccantezza.

Buon appetito!