Quando arrivano le bollette a casa, tendiamo subito a pagarle, così da non pagarci delle eventuali more sopra. Non tutti sanno però, che alcune di esse non devono essere per forza pagate, quindi bisogna controllare per bene prima di emettere il pagamento. Andiamo quindi a vedere quali sono queste bollette che non si devono pagare per nessun motivo.

Se hai ricevuto queste bollette non pagarle per nessun motivo

Come stavamo dicendo, anche se siamo abituati a pagare le bollette, alcune possiamo evitare di pagarle. Ovviamente, se si pagano non succede niente, ma non pagarle farà risparmiare qualche soldo in più. A volte a casa, possono arrivare delle bollette molto vecchie, magari dopo qualche conguaglio. Se però hanno superato una certa data, non bisogna più pagarle. Questo perché dopo un periodo di tempo vanno in prescrizione. Quest’ultima è la soglia di scadenza che si prende in considerazione per non parole più. Ogni bolletta ha una propria prescrizione. Andiamo quindi a vedere quando si può evitare di pagare le bolletta che ci arrivano a casa.

Andiamo per prima a vedere quella della luce. Quelle che sono state emette prima del 2 marzo 2018, hanno una scadenza di 5 anni, quelle emesse dopo invece, hanno una scadenza di due anni.



Se consideriamo l’acqua, quelle emesse fino al 1° gennaio 2020, hanno una soglia di 5 anni, mentre quelle dopo solamente di due anni. La stessa cosa vale per il gas. fino al 1° gennaio 2019 la prescrizione scatta dopo 5 anni, mentre dopo quella data è stata abbassata a 2 anni.

Per quanto riguarda il telefono invece, le regole ancora devono cambiare e la prescrizione avviene dopo 5 anni. Ma è possibile che anche essa prima o poi sia portata a 2 anni, come per il resto delle bollette. Non ci resta che aspettare e nel frattempo fare sempre molta attenzione alla data delle bollette.