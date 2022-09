Quando si parla di Canone Rai, pensiamo subito ad una tassa che bisogna pagare ogni anno ed è proprio così, si tratta di una tassa sulla televisione, pagata da chiunque possieda un televisore. Questa tassa fino a quest’anno veniva automaticamente aggiunta alla bolletta della luce. Come detto però, le cose stanno cambiando e innanzitutto non si pagherà più sulla bolletta della luce. Si pensa inoltre, che ci possa essere anche un aumento di questa tassa. Quest’anno è stato di 90 euro, ma alcuni pensano che potrebbe anche triplicare.

Canone Rai 2023, quanto pagheremo? La risposta è sconvolgente

La prima cosa che cambierà è che dal prossimo anno, il 2023, il Canone Rai non dovrà più essere pagato sulla bolletta della luce, ma separatamente. Per questo motivo, ci potrebbero essere più evasione fiscale, che porterebbe ad un aumento della tassa stessa. Si era deciso di mettere il Canone in bolletta, proprio per farlo pagare alle persone, che rifiutavano.

C’è da dire però, che sicuramente non ci sarà un aumento esagerato, ma si spera il meno possibile. Si pensa anche di far pagare delle tasse a chi possieda smartphone e tablet.

All’interno della bolletta della luce, il Canone è stato portato da 113 euro a 90 euro, così da far risparmiare ben 23 euro. Alcuni però pensano che l’anno prossimo esso possa arrivare anche a 300 euro l’anno. Ovviamente, la cosa non è molto realistica e soprattutto causerebbe molti malumori.

Non si sa, quindi, molto sui possibili aumenti, l’unica cosa certa è che non si pagherà in bolletta. Questa decisione è stata presa perché viene considerato un onere improprio. Ma non si sa ancora come dovrà essere pagato e quanto.

Molti suppongono che si pagherà con un nuovo bollettino in con il 730. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione e se ci conveniva di più pagare il Canone sulla bolletta della luce o separatamente, anche se non si ha molta scelta ora.