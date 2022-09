Ecco come pulire i pavimenti in ceramica in modo naturale: la guida

È possibile pulire i pavimenti in ceramica in modo naturale e restituire loro l’antico splendore, senza usare prodotti inquinanti. Superfici in cotto, gres, piastrelle in maiolica hanno bisogno di accorgimenti particolari, per essere lavate. Nelle prossime righe ti illustreremo i migliori metodi ecologici per pulire i rivestimenti in ceramica.

Come pulire i pavimenti in ceramica in modo naturale

Pulire con efficacia i pavimenti in ceramica, ricorrendo a prodotti naturali, si può. A seconda della pasta della ceramica con cui è realizzato il rivestimento, puoi usare delle soluzioni fai da te con ingredienti naturali. I pavimenti di ceramica possono essere a pasta compatta, come il gres e la porcellana, o a pasta porosa, per esempio il cotto e le maioliche.

Pavimenti in ceramica a pasta compatta

Sono superfici a bassa porosità, impermeabili ai liquidi e particolarmente resistenti agli urti, ai graffi e al calpestio. Tra le più diffuse ci sono i pavimenti in gres o di porcellana. Una pulizia più superficiale e frequente di questo tipo di superfici richiede solamente acqua calda. Se, invece, vuoi lavare a fondo il pavimento, ti converrà preparare una miscela a base di aceto di vino e alcol.

Dovrai riempire un secchio con 3 litri d’acqua calda. Poi dovrai aggiungere 4 cucchiai di aceto di vino e 4 cucchiai di alcol. Mescola con cura e immergi un panno pulito. Passalo sulle superficie interessate e infine asciuga con un panno morbido.

Pavimenti in ceramica a pasta porosa

Rientrano nella tipologia i pavimenti in cotto, le maioliche e le terraglie. Queste superfici hanno un’elevata porosità e duttilità, ma sono molto delicate. Nonostante il loro aspetto elegante e rustico, si macchiano con estrema facilità e possono, col tempo, perdere brillantezza.

Una pulizia frequente delle superfici in cotto andrà fatta con una soluzione fai da te a base di aceto di vino, alcol e detersivo per piatti. Dovrai aggiungere a 3 litri di acqua calda 4 cucchiai di aceto e 4 cucchiai di alcol denaturato. Infine, unisci poche gocce di un detersivo per piatti non aggressivo. Mescola con cura e passa sui pavimenti. Infine, asciuga bene.

Almeno una volta al mese dovresti passare la cera sui pavimenti in cotto. Se vuoi ottenere un risultato davvero soddisfacente e fare brillare le superfici, ti converrà non usare la cera pura. Meglio aggiungere 3 cucchiai di cera d’api alla miscela di acqua, aceto e alcol e poi passare sul pavimento. Così facendo, le piastrelle resteranno protette e lucide a lungo.