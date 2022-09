Se esistono le truffe ed i raggiri viene da pensare logicamente che c’è sempre qualcuno pronto a cascarci. Solitamente quando incappiamo in un inganno tendiamo a sentirci poco furbi, sciocchi o degli stolti in piena regola, è inevitabile anche provare una sorta di “ammirazione” mista a disprezzo morale per chi è bravo a ingannare gli altri. E se solitamente abbiamo un’idea meno lusinghiera di chi risulta essere facile da ingannare, non necessariamente esserne vittima risulta essere di qualcosa legato alla “scarsa intelligenza”. Secondo lo zodiaco infatti si tratta anche di una predisposizione caratteriale, ecco i segni più facili da ingannare.e

I segni facili da ingannare? Sono questi! Lo sapevi?

Ariete

Non è uno stolto ma spesso pensa in fretta ed agisce ancora più rapidamente e questo non è sicuramente qualcosa di utile quando c’è il rischio concreto di essere ingannati. Infatti Ariete ha la tendenza a non prestare sufficientemente attenzione alle scelte, ad esempio, in particolar modo quando è impegnato. Spesso si trova a fare i conti con errori causati da scelte affrettate e molto impulsive.

Cancro

Discorso differente per Cancro che molto banalmente, è una persona che ha una fiducia tendente verso l’alto verso le persone. Quindi una persona che ha un aspetto affidabile risulta essere abbastanza per essere qualcuno di cui fidarsi. E’ sostanzialmente “troppo ingenuo”.

Capricorno

Discorso ancora diverso per Capricorno che è uno molto attento a come si comporta ed agli errori che può compiere. Ma è eccesivamente schematico, quindi qualsiasi variante non considerata lo manda fuori “giri” e quindi risulta essere molto soggetto ad essere “fregato” se portato in un terreno di competenza che non conosce.