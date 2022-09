Anche la persona più “profonda” ed idealista del mondo comprende il concetto di ricchezza fisica, che solitamente viene concretizzato dal denaro ma anche da altre forme di “beni preziosi”, come i gioielli che mantengono un grande fascino sulla maggior parte delle persone, e da molti anni non sono più semplicemente legati al concetto di rarità e pregio delle risorse impiegate per la loro realizzazione.

I gioielli come li concepiamo oggi infatti sono differenti per struttura e concetto rispetto a quelli realmente antichi. Fino all’Ottocento infatti sviluppare gioielli significava ha rappresentato un modo pratico per “concentrare” metalli e pietre preziose, anche se fin da epoche molto antiche il concetto estetico ha permesso lo sviluppo di esemplari molto belli esteticamente.

Dopo la seconda rivoluzione industriale, a seguito di cambiamenti sociali, economici e tecnologici sono stati concepiti i primi stili estetici legati ai gioielli che ancora oggi identificano una tipologia di realizzazione ed una corrente artistica, ossia Georgiano (1714-1837), Vittoriano (1837-1901), Belle Epoque (1890-1915), Art Nouveau (1890-1910). Edwardiano (1901-1920), della Art Deco (1920-1935) e Retrò (1935-1940).

Questi vecchi gioielli hanno un valore inestimabile: ecco quali

A partire dalla metà dell’Ottocento il concetto di gioiello è cambiato, e si è parzialmente “distaccato” dal semplice valore sommato dei metalli, che comunque resta importante.

Per valutare un gioiello oggi e comprendere quale può essere il valore bisogna tenere conto di vari parametri e fattori, ad esempio la purezza dei metalli espressa in caratura (14, 18 carati ad esempio) oppure in millesimi (come nel caso dell’argento).

Importante anche la rarità di un esemplare, che generalmente è espressa da una sigla o un numero di serie, a sua volta legato ad una particolare firma (griffe) che testimonia l’appartenenza ad una collezione o anche semplicemente lo “sviluppatore”.

Da valutare anche il tipo di lavorazione e la presenza di gemme e altre pietre preziose, che sono fattori indicativi in merito alla capacità manifatturiera impiegata per la realizzazione.

In generale un gioiello di valore deve essere sufficientemente “Puro” nei materiali ma deve anche riportare finiture di pregio e garantire un equilibrio tra le parti.