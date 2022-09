La “scarsità” di prodotti e i bisogni molto specifici solitamente sono le cose che portano l’ingegno a sviluppare metodologie sempre nuove nell’ambito delle piccole o grandi problematiche di tutti i giorni, e che fanno parte in senso più definito della cosiddetta capacità di arrangiarsi da parte degli esseri umani, in particolar modo in contesti in cui non si è potuto contare su prodotti specifici come siamo abituati. Basta pensare al contesto legato alla detergenza degli abito o del resto dell’abitazione che fino a non troppi decenni fa non ha potuto contare sulla presenza diffusa dei numerosi prodotti, ma che al contrario ha visto l’utilizzo di pochi strumenti e oggetti come possono essere il sale e la carta argentata, che in “combinazione” sviluppano una capacità inaspettatamente utile specifica.

Sale e carta argentata: ecco come puoi utilizzarli in modo utile e veloce

Infatti questi due “ingredienti”, apparentemente divisi da un utilizzo estremamente diverso, riescono a svolgere una funzione assolutamente efficace di lucidatura dell’argento, soprattutto se questo fa parte del nostro personale corredo di argenteria oramai non più lucido ome un tempo, ossia risulta essere sottoposto a ossidazione.

Utilizzare sale e carta argentata per ridare la “vitalità cromatica” perduta è molto semplice, basta utilizzare un recipiente sufficientemente grande da contenere tutti i pezzi d’argento che vogliamo lucidare. L’interno del contenitore andrà foderato accuratamente con la carta argentata avendo cura che la parte riflettente sia rivolta verso l’esterno.

Sarà sufficiente appore i nostri oggetti al suo interno versandovi dentro dell’acqua bollente e qualche manciata di sale grosso, al tutto possiamo aggiungere una dose di bicarbonato per massimizzarne l’effetto.

Gli oggetti andranno lasciati in ammollo almeno 1 ora e mezza (l’acqua deve essere stata precedentemente portata ad ebollizione, e trascorso questo tempo minimo sarà subito percepibile un aspetto molto più lucido dell’argento che ha subito il “trattamento”.