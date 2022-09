Se ami gli animali ecco cosa significa: lo studio dell’esperto

Se ami gli animali ti trovi in buona compagnia perché gli animali domestici come cani e gatti fanno sempre più parte della vita delle persone. Un nuovo studio ha scoperto che le persone che amano gli animali tendono anche a essere più compassionevoli, più fiduciose e più propense ad aiutare gli altri in difficoltà.

Lo studio, condotto da un team di psicologi dell’Università di Toronto, ha intervistato oltre 1.000 persone di tutto il mondo sul loro atteggiamento nei confronti degli animali. I risultati, pubblicati sulla rivista Personality and Social Psychology Bulletin, una rivista americana di salute e benessere, suggeriscono che le persone che amano gli animali sono anche più propense a essere gentili e disponibili verso gli altri.

L’autrice principale dello studio, la dottoressa Jennifer Mather, ha dichiarato che i risultati potrebbero avere importanti implicazioni per il modo in cui trattiamo le altre persone. “Se riusciamo a dimostrare che le persone gentili con gli animali hanno anche maggiori probabilità di essere gentili con gli esseri umani, questo avrà implicazioni per il modo in cui pensiamo agli interventi nel promuovere il comportamento sociale”.

Ami gli animali? Sei in buona compagnia

In psicologia si discute da tempo se la tendenza a essere gentili con gli animali sia un tratto generale. Se la tendenza è un tratto generale, questo potrebbe avere importanti implicazioni. Il team di ricerca ha condotto uno studio utilizzando metodi di indagine online. Si trattava di un campione globale di oltre 1.000 persone provenienti da Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con un mix di background culturali diversi.

I ricercatori hanno chiesto ai partecipanti quali fossero i loro atteggiamenti nei confronti degli animali e hanno anche chiesto loro di riferire sulla loro tendenza generale ad aiutare gli altri, sul loro livello di fiducia negli altri e su altri tratti generali della personalità. I risultati suggeriscono che le persone gentili con gli animali hanno anche maggiori probabilità di essere gentili con gli esseri umani. Sono anche più fiduciose, più propense ad aiutare gli altri e hanno livelli più elevati di compassione.

I risultati del sondaggio

La dottoressa Mather e il suo team hanno anche scoperto che le persone gentili con gli animali sono meno ostili. Inoltre, sono meno diffidenti nei confronti degli altri rispetto alle persone che non si preoccupano molto degli animali. Gli interventi per promuovere la gentilezza e l’aiuto sono di solito progettati per gruppi specifici di persone che sono a rischio di comportamenti antisociali. Per esempio, come le persone che soffrono di depressione o che hanno tratti di personalità aggressiva.

Ma i risultati di questo studio suggeriscono che gli interventi progettati per le persone che amano gli animali potrebbero essere utili per tutte le persone. Indipendentemente dai loro sentimenti verso gli animali. È importante sottolineare che questo studio non suggerisce che tutti siano gentili e disponibili. Né che tutte le persone che sono crudeli con gli animali siano allo stesso modo crudeli con le persone. Piuttosto, i risultati suggeriscono che le persone che amano gli animali hanno maggiori probabilità di essere gentili.