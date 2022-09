E’ indubbio che quasi ogni persona risulti incentrata su un bisogno di “comfort” soprattutto nell’età adulta, e siamo quasi abituati a circorndarci di personalità che tendono a concordare in linea di massima con quello che pensiamo. E’ altrettanto evidente che grazie ai social tutti abbiamo avuto una forma di “voce in capitolo” in teoricamente tutti gli ambiti e le cosiddette persone “scomode” che sono solite dire verità più o meno tali ma condite da un modo di fare a tratti invadente, sembrano essersi moltiplicate. I segni scomodi secondo lo zodico sono i seguenti.

Ecco i segni “scomodi”, quelli che “parlano troppo”. Li conosci?

Sagittario

E’ solito piegarsi poco agevolmente alle convenzioni sociali, ma nella maggior parte dei casi Sagittario non obbliga nessuno della propria presenza o delle proprie idee. Però se interpellato spesso è troppo drastico e fa ricorso fin troppo alla propria esperienza personale e basta. Per questo spesso “parla troppo”, fuori contesto o semplicemente “a vanvera”.

Bilancia

E’ sempre un po’ saccente e supponente, ruolo che lo rappresenta appieno e che sviluppa un modo di fare che è “scomodo” apposta. Spesso ricopre il ruolo del “disturbatore” anche solo per far comprendere la propria opinione che spesso non è così “scomoda” ma vuole sembrarlo.

Leone

E’ realmente convinto di dispesare realtà e perle di saggezza, ma in un contesto “normale” Leone non sembra rendersi conto che molte delle proprie certezze che comprende e che apprezza non sono altro che “cose normali” se non addirittura banalità. Non c’è intenzionalità ad apparire “scomodo” per Leone.