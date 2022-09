Nessuno lo sa, ma ecco come piantare i rametti di rose: il metodo efficace

Esiste un metodo semplice ed efficace per piantare i rametti di rose. Tutto quello di cui avrai bisogno sarà qualche rametto, del terriccio e una bottiglia di plastica vuota. Moltiplicare una rosa per talea è facilissimo, se seguirai questo procedimento.

Come piantare i rametti di rose: il metodo efficace

Piantare i rametti di rose è un metodo di riproduzione della pianta per talea, che sfrutta le incredibili capacità rigenerative del mondo vegetale. Da alcuni frammenti di rami, tagliati e sistemati in un’apposita’”incubatrice”, si può fare rigenerare le radici mancanti e dare vita a una nuova piantina di rose.

Il momento migliore per piantare i rametti di rose è dopo la fioritura della pianta. Innanzitutto, dovrai preparare il vaso nel quale metterai a dimora la piantina. Dal rametto di rosa sarà necessario, quindi, prelevare la talea, ossia quel frammento di ramo con 4 foglie. Per farlo, dovrai reciderlo con un taglio netto e obliquo a mezzo centimetro dalla foglia.

La messa a dimora del rametto di rosa

Dopo aver rimosso le due foglie inferiori, potrai piantare il rametto nel vaso riempito con un miscuglio di terriccio e sabbia. Dopodiché dovrai coprire il ramo con la bottiglia di plastica vuota a mo’ di incubatrice. Colloca il vaso in un luogo luminoso, ma non a contatto diretto con la luce. Nei giorni seguenti dovrai avere cura di innaffiare con regolarità il terreno e mantenerlo umido.

Trascorsi due mesi circa i germogli dovrebbero essere cresciuti in maniera evidente. A quel punto, posso levare la bottiglia di plastica. bisognerà continuare a darle un costante apporto idrico e lasciare in riposo vegetativo la piantina di rose. In primavera le rose saranno pronte per essere piantate in giardino.

Piccoli trucchi per piantare e coltivare il rametto di rose