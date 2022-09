Nessuno lo sa, ma ecco perché il tuo gatto ti segue per casa

Chi ha un buon rapporto con il proprio gatto, sa molto bene quanto questo splendido felino possa seguirci in giro per tutta la casa. Questo è un comportamento che può sembrare strano, soprattutto perché siamo abituati a considerare il gatto come un animale indipendente. Ma in realtà ci sono dei motivi che spiegano questo suo gesto, vediamo quali!

Per il micio sei una sicurezza

Da cuccioli, i gattini sono abituati a seguire la mamma ovunque. In questo modo, imparano da lei come comportarsi e si sentono più sicuri nello starle vicino. Molti padroni, anche se il gatto adulto, hanno un rapporto quasi genitore-figlio con il proprio gatto e se ne occupano con talmente tanto impegno che per i mici è come stare ancora con la mamma. Infatti, sono i padroni a dargli da mangiare, pulire la lettiera, accudirli con affetto e farli giocare. È per questo motivo che non ti deve sorprendere vedere il gatto che ti segue ovunque. Stando lontano dalla mamma e dal resto della cucciolata, il gatto va alla ricerca di sicurezze e punti di riferimento: tu. Sa che con te è al sicuro, protetto e non gli manca nulla e, per mostrarti la sua gratitudine, in cambio ti darà tutto il suo affetto e compagnia.

Una questione di controllo

In natura, una delle attività quotidiane dei gatti consiste nel fare giri vari negli spazi che considerano come propri. Questo sia per diffondere il loro odore sia per per spaventare e allontanare eventuali intrusi. Se noti che il gatto si struscia costantemente contro i mobili e anche contro di te, senza dubbio sta marcando e controllando il proprio territorio. Vivendo in casa o in appartamento, il gatto non può comportarsi come farebbe in natura e vedendoti sempre andare e tornare gli fa pensare che anche tu stai proteggendo e controllando il territorio, quindi decide di seguirti per farlo insieme a te. Inoltre, i gatti sono animali abitudinari, perciò se ti segue da sempre continuerà a farlo per questo motivo.

Adora passare dei momenti con te

Diversamente da quanto si pensa, il gatto ama la propria famiglia e passare del tempo in compagnia delle persone. Questo perché lo riempiamo sempre di amore, coccole e ci prendiamo cura di lui. Con il passare degli anni, i gatti son diventati animali sempre più socievoli e amano passare del tempo con te ovunque tu vada, anche se ciò implica seguirti per casa e fissarti mentre fai qualcosa. Inoltre, se ti segue, può scoprire quando ti siedi o ti metti a riposare per stendersi su di te o a fianco a te e rilassarsi con la persona che più ama.